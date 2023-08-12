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Они теряют все. В США высказали недовольство провалом ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023
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05:00 12.08.2023 (обновлено: 15:22 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/tekhnika-1889660042.html
Они теряют все. В США высказали недовольство провалом ВСУ
Они теряют все. В США высказали недовольство провалом ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023
Они теряют все. В США высказали недовольство провалом ВСУ
Западные наблюдатели переоценили возможности танкистов и водителей ВСУ в использовании присланной им в качестве военной поддержки техники, рассказал военный... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:00
2023-08-12T15:22
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Западные наблюдатели переоценили возможности танкистов и водителей ВСУ в использовании присланной им в качестве военной поддержки техники, рассказал военный аналитик Франц-Стефан Гади изданию Messenger."Некоторые (западные. — Прим. ред.) наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом", — высказался эксперт.Он также отметил, что ранее представители стран Запада испытывали "технический оптимизм", наблюдая за тем, "как успешно украинские солдаты осваивают западную технику". Однако их надежды не оправдались, и ВСУ потеряли очень много полученных единиц боевых машин.В материале отмечается, что Украина "теряет вооружение США на поле боя". Среди поставленных Вашингтоном Киеву образцов тяжелой техники наиболее сильно пострадал БМП Bradley. По словам автора статьи, США отправили на Украину уже половину бронемашин из 190 обещанных.Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
https://ria.ru/20230811/vsu-1889631122.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины
Они теряют все. В США высказали недовольство провалом ВСУ

Messenger: Запад переоценил способность ВСУ использовать отправленную технику

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Западные наблюдатели переоценили возможности танкистов и водителей ВСУ в использовании присланной им в качестве военной поддержки техники, рассказал военный аналитик Франц-Стефан Гади изданию Messenger.
«
"Некоторые (западные. — Прим. ред.) наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом", — высказался эксперт.
Он также отметил, что ранее представители стран Запада испытывали "технический оптимизм", наблюдая за тем, "как успешно украинские солдаты осваивают западную технику". Однако их надежды не оправдались, и ВСУ потеряли очень много полученных единиц боевых машин.
В материале отмечается, что Украина "теряет вооружение США на поле боя". Среди поставленных Вашингтоном Киеву образцов тяжелой техники наиболее сильно пострадал БМП Bradley. По словам автора статьи, США отправили на Украину уже половину бронемашин из 190 обещанных.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
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