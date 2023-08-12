https://ria.ru/20230812/suda-1889695730.html

Украина объявила о регистрации торговых судов для прохода в Черном море

Украина объявила о регистрации торговых судов для прохода в Черном море - РИА Новости, 12.08.2023

Украина объявила о регистрации торговых судов для прохода в Черном море

Украина открыла регистрацию торговых судов, готовых идти временными маршрутами в акватории Черного моря, объявленными ранее Киевом, сообщил спикер... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:25

2023-08-12T13:25

2023-08-12T13:25

россия

украина

черное море

владимир путин

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украина открыла регистрацию торговых судов, готовых идти временными маршрутами в акватории Черного моря, объявленными ранее Киевом, сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Как сообщали 10 августа военно-морские силы ВСУ, Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. В ООН позже в связи с этим заявили, что международное гуманитарное право должно соблюдаться на суше и на море. "Было принято решение ... открыть пути морских коммуникаций. Соответственно, конечно, судовладельцев и капитанов судов предупреждают о существовании опасности. Да и минная опасность остается на достаточно высоком уровне. Поэтому, конечно, все это будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. Все возможное, что от нас зависит по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает”, - приводит слова Плетенчука агентство "Укринформ". Относительно количества судов и их владельцев, которые уже зарегистрировались, он отметил, что подробности "раскрывать не могут". При этом добавил, что еще не определены сроки, на которые объявлены временные маршруты. Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230809/zerno-1888973767.html

https://ria.ru/20230809/antonov-1888969971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, черное море, владимир путин, оон, вооруженные силы украины