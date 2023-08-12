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Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине - РИА Новости, 12.08.2023

Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

Конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о финансовой помощи для Украины на 24 миллиарда долларов, сообщил в Twitter РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T00:41

2023-08-12T00:41

2023-08-12T09:50

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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о финансовой помощи для Украины на 24 миллиарда долларов, сообщил в Twitter член палаты представителей Уоррен Дэвидсон."Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо президенту Байдену с требованием отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не представят всестороннюю стратегию в контексте Украины", — написал он.Конгрессмен привел и само письмо, которое вместе с ним подписали еще 11 его коллег по нижней палате.На этой неделе Байден направил конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Причем сумма, которую предполагается выделить Киеву, превосходит ту, что требуется на решение внутренних американских проблем, — 24 из 40 миллиардов долларов.Непосредственно на военные расходы предназначается 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов для Украины по линии Всемирного банка.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато