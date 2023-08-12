https://ria.ru/20230812/sputnik-1889658394.html

Спутник Сатурна поможет ученым разобраться в движении айсбергов

Спутник Сатурна поможет ученым разобраться в движении айсбергов - РИА Новости, 12.08.2023

Спутник Сатурна поможет ученым разобраться в движении айсбергов

Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) собираются применить опыт, полученный при создании первой в мире карты... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T03:09

2023-08-12T03:09

2023-08-12T07:22

наука

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луна

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

наука

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) собираются применить опыт, полученный при создании первой в мире карты хаотически вращающегося спутника Сатурна Гипериона, для изучения движения айсбергов на Земле и обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, сообщила РИА Новости ректор университета Надежда Камынина."Накопленный опыт по созданию ЦМР (цифровых моделей рельефа. — Прим. ред.) на примере Гипериона и его картографированию позволит применять уже имеющиеся космические наработки и для работы с объектами на Земле, в частности, при изучении движения айсбергов. Да, конечно, они движутся не настолько хаотично, как Гиперион, но задача их исследования сходна — сложности с определением элементов ориентирования и необходимость дополнительного моделирования объекта неправильной формы", — сказала Камынина.По ее словам, изображение с космического аппарата, прежде чем стать частью карты, проходит долгую обработку. В нее входят фотокоррекция, вычисление элементов ориентирования снимков для создания единой опорной сети и увязки всех снимков между собой, а также ее уравнивание. Затем ученые задают так называемую геометрическую поверхность относимости (для Земли, например, это эллипсоид, а для Луны — сфера), на базе которой уже создается цифровая модель рельефа и все необходимые проекции.Как пояснила ректор МИИГАиК, седьмой спутник Сатурна имеет хаотическое вращение и неправильную форму, поэтому на некоторых этапах этой цепочки (получение элементов ориентирования, создание опорной сети, задание и ориентировка геометрической поверхности относимости и выбор проекции) стандартные алгоритмы не работают, и в университете изобрели новые."Эти инновационные космические разработки важны для проведения работ по изучению айсбергов, которые проводятся в рамках программы развития Северного морского пути и использования геопространственных данных для обеспечения технологического суверенитета в этой сфере. МИИГАиК уже проводит ряд исследований арктических районов", — заключила Камынина.Ранее сообщалось, что ученые МИИГАиК с помощью уникальной разработанной в университете методики создания фотокарт небесных тел составили первую в мире подробную фотокарту Гипериона.

https://ria.ru/20230810/kosmos-1889188843.html

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космос - риа наука, земля, луна, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука