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Спутник Сатурна поможет ученым разобраться в движении айсбергов - РИА Новости, 12.08.2023
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Наука
 
03:09 12.08.2023 (обновлено: 07:22 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/sputnik-1889658394.html
Спутник Сатурна поможет ученым разобраться в движении айсбергов
Спутник Сатурна поможет ученым разобраться в движении айсбергов - РИА Новости, 12.08.2023
Спутник Сатурна поможет ученым разобраться в движении айсбергов
Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) собираются применить опыт, полученный при создании первой в мире карты... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T03:09
2023-08-12T07:22
наука
космос - риа наука
земля
луна
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
наука
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) собираются применить опыт, полученный при создании первой в мире карты хаотически вращающегося спутника Сатурна Гипериона, для изучения движения айсбергов на Земле и обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, сообщила РИА Новости ректор университета Надежда Камынина."Накопленный опыт по созданию ЦМР (цифровых моделей рельефа. — Прим. ред.) на примере Гипериона и его картографированию позволит применять уже имеющиеся космические наработки и для работы с объектами на Земле, в частности, при изучении движения айсбергов. Да, конечно, они движутся не настолько хаотично, как Гиперион, но задача их исследования сходна — сложности с определением элементов ориентирования и необходимость дополнительного моделирования объекта неправильной формы", — сказала Камынина.По ее словам, изображение с космического аппарата, прежде чем стать частью карты, проходит долгую обработку. В нее входят фотокоррекция, вычисление элементов ориентирования снимков для создания единой опорной сети и увязки всех снимков между собой, а также ее уравнивание. Затем ученые задают так называемую геометрическую поверхность относимости (для Земли, например, это эллипсоид, а для Луны — сфера), на базе которой уже создается цифровая модель рельефа и все необходимые проекции.Как пояснила ректор МИИГАиК, седьмой спутник Сатурна имеет хаотическое вращение и неправильную форму, поэтому на некоторых этапах этой цепочки (получение элементов ориентирования, создание опорной сети, задание и ориентировка геометрической поверхности относимости и выбор проекции) стандартные алгоритмы не работают, и в университете изобрели новые."Эти инновационные космические разработки важны для проведения работ по изучению айсбергов, которые проводятся в рамках программы развития Северного морского пути и использования геопространственных данных для обеспечения технологического суверенитета в этой сфере. МИИГАиК уже проводит ряд исследований арктических районов", — заключила Камынина.Ранее сообщалось, что ученые МИИГАиК с помощью уникальной разработанной в университете методики создания фотокарт небесных тел составили первую в мире подробную фотокарту Гипериона.
https://ria.ru/20230810/kosmos-1889188843.html
https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html
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космос - риа наука, земля, луна, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Наука
Спутник Сатурна поможет ученым разобраться в движении айсбергов

МИИГАиК: спутник Сатурна Гиперион поможет разобраться в движении айсбергов

© Фото : NASA/JPL/Space Science InstituteГиперион, спутник Сатурна
Гиперион, спутник Сатурна - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : NASA/JPL/Space Science Institute
Гиперион, спутник Сатурна. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) собираются применить опыт, полученный при создании первой в мире карты хаотически вращающегося спутника Сатурна Гипериона, для изучения движения айсбергов на Земле и обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, сообщила РИА Новости ректор университета Надежда Камынина.
"Накопленный опыт по созданию ЦМР (цифровых моделей рельефа. — Прим. ред.) на примере Гипериона и его картографированию позволит применять уже имеющиеся космические наработки и для работы с объектами на Земле, в частности, при изучении движения айсбергов. Да, конечно, они движутся не настолько хаотично, как Гиперион, но задача их исследования сходна — сложности с определением элементов ориентирования и необходимость дополнительного моделирования объекта неправильной формы", — сказала Камынина.
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По ее словам, изображение с космического аппарата, прежде чем стать частью карты, проходит долгую обработку. В нее входят фотокоррекция, вычисление элементов ориентирования снимков для создания единой опорной сети и увязки всех снимков между собой, а также ее уравнивание. Затем ученые задают так называемую геометрическую поверхность относимости (для Земли, например, это эллипсоид, а для Луны — сфера), на базе которой уже создается цифровая модель рельефа и все необходимые проекции.
Как пояснила ректор МИИГАиК, седьмой спутник Сатурна имеет хаотическое вращение и неправильную форму, поэтому на некоторых этапах этой цепочки (получение элементов ориентирования, создание опорной сети, задание и ориентировка геометрической поверхности относимости и выбор проекции) стандартные алгоритмы не работают, и в университете изобрели новые.
"Эти инновационные космические разработки важны для проведения работ по изучению айсбергов, которые проводятся в рамках программы развития Северного морского пути и использования геопространственных данных для обеспечения технологического суверенитета в этой сфере. МИИГАиК уже проводит ряд исследований арктических районов", — заключила Камынина.
Ранее сообщалось, что ученые МИИГАиК с помощью уникальной разработанной в университете методики создания фотокарт небесных тел составили первую в мире подробную фотокарту Гипериона.
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