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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:04
2023-08-12T05:04
2023-08-12T05:04
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей Зыбинский. "В течение дня противником проведено четыре контратаки силами подразделений 14-й и 41-й отдельных механизированных бригад и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы", - сказал он. Кроме того, в полосе обороны первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й и 32-й отдельных механизированных бригад провел три атаки в районе населенного пункта Новоселовское (Сватовский район ЛНР): "Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери его составили до взвода живой силы".
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении