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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.08.2023

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T05:04

2023-08-12T05:04

2023-08-12T05:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей Зыбинский. "В течение дня противником проведено четыре контратаки силами подразделений 14-й и 41-й отдельных механизированных бригад и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы", - сказал он. Кроме того, в полосе обороны первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й и 32-й отдельных механизированных бригад провел три атаки в районе населенного пункта Новоселовское (Сватовский район ЛНР): "Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери его составили до взвода живой силы".

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность