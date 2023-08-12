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Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 12.08.2023 (обновлено: 05:13 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889660184.html
Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские военные взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:03
2023-08-12T05:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами и разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана", — сказал он.Кроме того, на этом же направлении удалось отразить семь атак ВСУ, добавил собеседник агентства. Зыбинский уточнил, что Киев пытался занять позиции в районе населенного пункта Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка.В пятницу Минобороны сообщало, что за сутки Украина потеряла более 165 военнослужащих на Купянском направлении.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Россия
Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Российские войска взяли четыре опорника ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами и разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана", — сказал он.
Кроме того, на этом же направлении удалось отразить семь атак ВСУ, добавил собеседник агентства. Зыбинский уточнил, что Киев пытался занять позиции в районе населенного пункта Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка.
В пятницу Минобороны сообщало, что за сутки Украина потеряла более 165 военнослужащих на Купянском направлении.
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