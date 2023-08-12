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Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские военные взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:03
2023-08-12T05:03
2023-08-12T05:13
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами и разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана", — сказал он.Кроме того, на этом же направлении удалось отразить семь атак ВСУ, добавил собеседник агентства. Зыбинский уточнил, что Киев пытался занять позиции в районе населенного пункта Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка.В пятницу Минобороны сообщало, что за сутки Украина потеряла более 165 военнослужащих на Купянском направлении.
https://radiosputnik.ria.ru/20230811/kupyansk-1889599798.html
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Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские войска взяли четыре опорника ВСУ на Купянском направлении