https://ria.ru/20230812/soldaty-1889745757.html

Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут родственникам

Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут родственникам - РИА Новости, 12.08.2023

Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут родственникам

Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут украинской стороне для последующей передачи родственникам, сообщил журналистам ответственный за 2 и РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T20:11

2023-08-12T20:11

2023-08-12T23:39

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

киев

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577325345_0:0:3351:1886_1920x0_80_0_0_bd01de4b761ee1d91222013d92a4f48f.jpg

ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут украинской стороне для последующей передачи родственникам, сообщил журналистам ответственный за 2 и 3 этап эвакуации тел военнослужащих ВСУ в Россию 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Снег". Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих. "Сейчас проходит третий этап эвакуации военнослужащих ВСУ для последующей передачи их для опознания и передачи родственникам", - сказал "Снег". По его словам, эвакуированные тела украинских военнослужащих перевезут в рефрижераторах. "Сейчас их (тела украинских военнослужащих – ред.) доставят в Российскую Федерацию, после их отправят в место, где будет производится обмен. Все они люди, всех мы забираем, каждый солдат попадает к себе домой на Родину", - сказал старший санитар-водитель 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Харон".

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

россия

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), киев