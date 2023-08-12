https://ria.ru/20230812/soldaty-1889745757.html
Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут родственникам
Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут родственникам - РИА Новости, 12.08.2023
Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут родственникам
Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут украинской стороне для последующей передачи родственникам, сообщил журналистам ответственный за 2 и РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:11
2023-08-12T20:11
2023-08-12T23:39
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
киев
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут украинской стороне для последующей передачи родственникам, сообщил журналистам ответственный за 2 и 3 этап эвакуации тел военнослужащих ВСУ в Россию 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Снег". Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих. "Сейчас проходит третий этап эвакуации военнослужащих ВСУ для последующей передачи их для опознания и передачи родственникам", - сказал "Снег". По его словам, эвакуированные тела украинских военнослужащих перевезут в рефрижераторах. "Сейчас их (тела украинских военнослужащих – ред.) доставят в Российскую Федерацию, после их отправят в место, где будет производится обмен. Все они люди, всех мы забираем, каждый солдат попадает к себе домой на Родину", - сказал старший санитар-водитель 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Харон".
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), киев
Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Киев, Специальная военная операция на Украине
Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут родственникам
Боец ЗВО: брошенные в Новоселовском тела солдат ВСУ передадут родственникам
ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Тела украинских солдат, брошенных в Новоселовском, передадут украинской стороне для последующей передачи родственникам, сообщил журналистам ответственный за 2 и 3 этап эвакуации тел военнослужащих ВСУ в Россию 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Снег".
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР
на Купянском направлении. Сообщалось, что Киев
, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих.
"Сейчас проходит третий этап эвакуации военнослужащих ВСУ для последующей передачи их для опознания и передачи родственникам", - сказал "Снег".
По его словам, эвакуированные тела украинских военнослужащих перевезут в рефрижераторах.
"Сейчас их (тела украинских военнослужащих – ред.) доставят в Российскую Федерацию, после их отправят в место, где будет производится обмен. Все они люди, всех мы забираем, каждый солдат попадает к себе домой на Родину", - сказал старший санитар-водитель 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Харон".
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