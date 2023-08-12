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Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии
Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии - РИА Новости, 12.08.2023
Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии
Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T22:55
2023-08-12T22:55
2023-08-12T22:55
леонид слуцкий (политик)
австрия
карин кнайсль
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль в дружеском формате. "Конечно… (это) встреча друзей", - ответил политик на вопрос о встрече с Кнайсль.Вместе с тем, он отметил, что говорить о вступлении экс-главы МИД в ЛДПР не стоит, так как у нее нет гражданства РФ. Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает "Войну и мир". Бывший министр иностранных дел Австрии лично знакома с Владимиром Путиным. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
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леонид слуцкий (политик), австрия, карин кнайсль
Леонид Слуцкий (политик), Австрия, Карин Кнайсль
Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии
Слуцкий назвал встречу с экс-главой МИД Австрии Кнайсль дружеской
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль в дружеском формате.
"Конечно… (это) встреча друзей", - ответил политик на вопрос о встрече с Кнайсль.
Вместе с тем, он отметил, что говорить о вступлении экс-главы МИД в ЛДПР не стоит, так как у нее нет гражданства РФ.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии
лично знакома с Владимиром Путиным
. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии