https://ria.ru/20230812/slutskiy-1889756205.html

Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии

Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии - РИА Новости, 12.08.2023

Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:55

2023-08-12T22:55

2023-08-12T22:55

леонид слуцкий (политик)

австрия

карин кнайсль

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости о своей встрече с экс-главой МИД Австрии Катрин Кнайсль в дружеском формате. "Конечно… (это) встреча друзей", - ответил политик на вопрос о встрече с Кнайсль.Вместе с тем, он отметил, что говорить о вступлении экс-главы МИД в ЛДПР не стоит, так как у нее нет гражданства РФ. Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает "Войну и мир". Бывший министр иностранных дел Австрии лично знакома с Владимиром Путиным. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.

https://ria.ru/20230615/knaysl-1878353290.html

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леонид слуцкий (политик), австрия, карин кнайсль