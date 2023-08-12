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ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/sklady-1889693930.html
ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск
ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск - РИА Новости, 12.08.2023
ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск
Российские военные в Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, сообщило... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:12
2023-08-12T13:12
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889693189.html
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россия, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск

ВС России уничтожили под Запорожьем склады и командный пункт украинских войск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ", - отмечает МО РФ.
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13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЗапорожьеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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