https://ria.ru/20230812/sklady-1889693930.html

ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск

ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск - РИА Новости, 12.08.2023

ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск

Российские военные в Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, сообщило... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:12

2023-08-12T13:12

2023-08-12T13:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889693189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф