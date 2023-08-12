https://ria.ru/20230812/sklady-1889693930.html
ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск
ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск - РИА Новости, 12.08.2023
ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск
Российские военные в Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, сообщило... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:12
2023-08-12T13:12
2023-08-12T13:12
специальная военная операция на украине
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запорожье
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили под Запорожьем склады украинских войск
ВС России уничтожили под Запорожьем склады и командный пункт украинских войск
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских войск, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ", - отмечает МО РФ.
На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 90 человек