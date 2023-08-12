https://ria.ru/20230812/siriya-1889753239.html

В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 12.08.2023

В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, это связано с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:06

2023-08-12T22:06

2023-08-12T22:08

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эт-танф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, это связано с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить."Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун", двумя парами истребителей "Рафаль" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html

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в мире, сирия, эт-танф, f-35, сша