Рейтинг@Mail.ru
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 12.08.2023 (обновлено: 22:08 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/siriya-1889753239.html
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 12.08.2023
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, это связано с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T22:06
2023-08-12T22:08
в мире
сирия
эт-танф
f-35
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_7e5dbc3cf516c23d1e3e99be7b73084d.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, это связано с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить."Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун", двумя парами истребителей "Рафаль" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html
сирия
эт-танф
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5eb8d9877c190242b93864a6af40959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, эт-танф, f-35, сша
В мире, Сирия, Эт-Танф, F-35, США
В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

ЦПВС в Сирии: коалиция США за сутки нарушила протоколы деконфликтации 14 раз

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, это связано с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.
Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун", двумя парами истребителей "Рафаль" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
Американские военные, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
МИД Сирии обвинил США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре
Вчера, 21:00
 
В миреСирияЭт-ТанфF-35США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала