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В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы - РИА Новости, 12.08.2023
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14:37 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/shkola-1889704349.html
В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы
В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы - РИА Новости, 12.08.2023
В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы
Строительство новой общеобразовательной школы в Мариуполе на 1,1 тысячи мест завершено, с 1 сентября она начнет работу, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:37
2023-08-12T14:37
россия
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Строительство новой общеобразовательной школы в Мариуполе на 1,1 тысячи мест завершено, с 1 сентября она начнет работу, сообщили журналистам в Минобороны России. "Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1,1 тысячи учащихся в Мариуполе Донецкой Народной Республики. 1 сентября новое учебное заведение начнет работу", - говорится в сообщении военного ведомства. В ходе рабочей поездки замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировали готовность объекта. "В трехэтажном здании расположились учебные классы, лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, кабинеты труда и киберспорта. Все оборудование - по последнему слову техники", - отметили в Минобороны. Военные проектировщики предусмотрели два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей и столовую на 530 мест. На улице возведен стадион общей площадью 14 тысяч "квадратов", отдельное поле для мини-футбола, спортплощадки и полоса препятствий.
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мариуполь
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы

Минобороны: в Мариуполе завершили строительство новой школы на 1100 мест

© РИА Новости / Давид НарманияИнтерактивная доска в учебном классе школы в Мариуполе
Интерактивная доска в учебном классе школы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Интерактивная доска в учебном классе школы в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Строительство новой общеобразовательной школы в Мариуполе на 1,1 тысячи мест завершено, с 1 сентября она начнет работу, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1,1 тысячи учащихся в Мариуполе Донецкой Народной Республики. 1 сентября новое учебное заведение начнет работу", - говорится в сообщении военного ведомства.
В ходе рабочей поездки замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировали готовность объекта. "В трехэтажном здании расположились учебные классы, лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, кабинеты труда и киберспорта. Все оборудование - по последнему слову техники", - отметили в Минобороны.
Военные проектировщики предусмотрели два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей и столовую на 530 мест. На улице возведен стадион общей площадью 14 тысяч "квадратов", отдельное поле для мини-футбола, спортплощадки и полоса препятствий.
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