https://ria.ru/20230812/shkola-1889704349.html

В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы

В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы - РИА Новости, 12.08.2023

В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы

Строительство новой общеобразовательной школы в Мариуполе на 1,1 тысячи мест завершено, с 1 сентября она начнет работу, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T14:37

2023-08-12T14:37

2023-08-12T14:37

россия

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Строительство новой общеобразовательной школы в Мариуполе на 1,1 тысячи мест завершено, с 1 сентября она начнет работу, сообщили журналистам в Минобороны России. "Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1,1 тысячи учащихся в Мариуполе Донецкой Народной Республики. 1 сентября новое учебное заведение начнет работу", - говорится в сообщении военного ведомства. В ходе рабочей поездки замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировали готовность объекта. "В трехэтажном здании расположились учебные классы, лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, кабинеты труда и киберспорта. Все оборудование - по последнему слову техники", - отметили в Минобороны. Военные проектировщики предусмотрели два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей и столовую на 530 мест. На улице возведен стадион общей площадью 14 тысяч "квадратов", отдельное поле для мини-футбола, спортплощадки и полоса препятствий.

https://ria.ru/20230809/mariupol-1889089961.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин