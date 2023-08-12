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Саперы разминируют взятые позиции ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/sapery-1889661004.html
Саперы разминируют взятые позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Саперы разминируют взятые позиции ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Саперы разминируют взятые позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа ежедневно проводят разминирование отбитых позиций, районов и участков дорог от... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:18
2023-08-12T05:18
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа ежедневно проводят разминирование отбитых позиций, районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Инженеры ЦВО продолжают разминирование районов и захваченных позиций боевиков в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. В ведомстве уточнили, что в последнее время значительно увеличилось количество применяемых украинскими силами мин иностранного производства. Боеприпасы, которые не удается извлечь, уничтожаются на месте накладным зарядом. "За время боевой работы военнослужащим приходилось обезвреживать различные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, мин иностранного производства", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20230812/spetsoperatsiya-1889660184.html
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россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Саперы разминируют взятые позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: Саперы разминируют взятые украинские позиции на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСпециалисты во время разминирования
Специалисты во время разминирования - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Специалисты во время разминирования. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа ежедневно проводят разминирование отбитых позиций, районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Инженеры ЦВО продолжают разминирование районов и захваченных позиций боевиков в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
В ведомстве уточнили, что в последнее время значительно увеличилось количество применяемых украинскими силами мин иностранного производства. Боеприпасы, которые не удается извлечь, уничтожаются на месте накладным зарядом.
"За время боевой работы военнослужащим приходилось обезвреживать различные виды установленных мин советского образца, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, мин иностранного производства", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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