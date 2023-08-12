https://ria.ru/20230812/sanktsii-1889754670.html
ЕС пригрозил ввести санкции против Нигера
ЕС пригрозил ввести санкции против Нигера - РИА Новости, 12.08.2023
ЕС пригрозил ввести санкции против Нигера
Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии, сообщается в коммюнике, опубликованном на его сайте. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T22:30
2023-08-12T22:30
2023-08-12T22:32
в мире
нигер
абуджа
кот-д'ивуар
мохамед базум
евросоюз
переворот в нигере — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии, сообщается в коммюнике, опубликованном на его сайте. "ЕС полностью поддерживает усилия ЭКОВАС и готов подкрепить их, в том числе, включая введение нового режима индивидуальных санкций", - сообщил Европейский союз в коммюнике в субботу. В тексте говорится, что ЕС осуждает нелегальное задержание президента Мохамеда Базума и его семьи, выражает обеспокоенность ухудшением условий его содержания и призывает к его освобождению. "ЕС подтверждает призыв к возвращению конституционного порядка, приветствует решения глав стран ЭКОВАС и подтверждает намерение искать дипломатические пути выхода из кризиса", - сообщается в коммюнике. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html
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в мире, нигер, абуджа, кот-д'ивуар, мохамед базум, евросоюз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Абуджа, Кот-д'Ивуар, Мохамед Базум, Евросоюз, Переворот в Нигере — 2023
ЕС пригрозил ввести санкции против Нигера
ЕС допустил введение санкции против Нигера в поддержку ЭКОВАС