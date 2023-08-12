https://ria.ru/20230812/sanktsii-1889754670.html

ЕС пригрозил ввести санкции против Нигера

ЕС пригрозил ввести санкции против Нигера - РИА Новости, 12.08.2023

ЕС пригрозил ввести санкции против Нигера

Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии, сообщается в коммюнике, опубликованном на его сайте. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:30

2023-08-12T22:30

2023-08-12T22:32

в мире

нигер

абуджа

кот-д'ивуар

мохамед базум

евросоюз

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии, сообщается в коммюнике, опубликованном на его сайте. "ЕС полностью поддерживает усилия ЭКОВАС и готов подкрепить их, в том числе, включая введение нового режима индивидуальных санкций", - сообщил Европейский союз в коммюнике в субботу. В тексте говорится, что ЕС осуждает нелегальное задержание президента Мохамеда Базума и его семьи, выражает обеспокоенность ухудшением условий его содержания и призывает к его освобождению. "ЕС подтверждает призыв к возвращению конституционного порядка, приветствует решения глав стран ЭКОВАС и подтверждает намерение искать дипломатические пути выхода из кризиса", - сообщается в коммюнике. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html

https://ria.ru/20230808/bezopasnost-1888934210.html

нигер

абуджа

кот-д'ивуар

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в мире, нигер, абуджа, кот-д'ивуар, мохамед базум, евросоюз, переворот в нигере — 2023