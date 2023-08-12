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Эксперты сделали прогноз о перспективах использования цифрового рубля - РИА Новости, 12.08.2023
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14:09 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/rubl-1889701703.html
Эксперты сделали прогноз о перспективах использования цифрового рубля
Эксперты сделали прогноз о перспективах использования цифрового рубля - РИА Новости, 12.08.2023
Эксперты сделали прогноз о перспективах использования цифрового рубля
Цифровой рубль вряд ли сможет занять заметную долю в расчетах физлиц на горизонте трех лет, при этом в перспективе он может быть востребован для осуществления... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:09
2023-08-12T14:09
экономика
россия
сколково
swift
эксперт ра
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цифровой рубль вряд ли сможет занять заметную долю в расчетах физлиц на горизонте трех лет, при этом в перспективе он может быть востребован для осуществления государственных выплат, трансграничных платежей и на рынке проектного финансирования, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "В расчетах физических лиц цифровой рубль вряд ли займет значимую долю на горизонте ближайших трех лет", - считает директор по рейтингам инструментов структурированного финансирования "Эксперт РА" Павел Кашицын. При этом, по мнению руководителя Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления "Сколково" Егора Кривошеи, первой масштабной зоной использования новой формы денег скорее всего могут стать государственные выплаты - тендеры, пособия, пенсии и так далее. Однако для этого "потребуется реализовать возможность расчетов цифровым рублем в офлайн-режиме, что пока только в планах Банка России", добавил Кашицын. "В бизнесе и для потребителей (у цифрового рубля - ред.) тоже есть преимущества, особенно в условиях ограничений платежных сервисов из-за международных санкций", - отметил Кривошея. В перспективе новый вид рубля может быть использован для трансграничных операций со странами, у которых тоже есть свои цифровые валюты. По словам Кашицына, это будет "особенно актуально в условиях санкционного режима и ограниченного доступа к SWIFT". "Помимо государственных бюджетных расходов и трансграничных платежей, использование цифрового рубля может быть востребовано на рынке проектного финансирования, где требуется контроль целевого использования средств", - добавил он. Банк России в среду объявил, что 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях. На начальном этапе ЦБ будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков.
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экономика, россия, сколково, swift, эксперт ра
Экономика, Россия, Сколково, SWIFT, Эксперт РА
Эксперты сделали прогноз о перспективах использования цифрового рубля

Эксперты: цифровой рубль вряд ли займет значимую долю в расчетах физлиц

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цифровой рубль вряд ли сможет занять заметную долю в расчетах физлиц на горизонте трех лет, при этом в перспективе он может быть востребован для осуществления государственных выплат, трансграничных платежей и на рынке проектного финансирования, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
«
"В расчетах физических лиц цифровой рубль вряд ли займет значимую долю на горизонте ближайших трех лет", - считает директор по рейтингам инструментов структурированного финансирования "Эксперт РА" Павел Кашицын.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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При этом, по мнению руководителя Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления "Сколково" Егора Кривошеи, первой масштабной зоной использования новой формы денег скорее всего могут стать государственные выплаты - тендеры, пособия, пенсии и так далее. Однако для этого "потребуется реализовать возможность расчетов цифровым рублем в офлайн-режиме, что пока только в планах Банка России", добавил Кашицын.
«
"В бизнесе и для потребителей (у цифрового рубля - ред.) тоже есть преимущества, особенно в условиях ограничений платежных сервисов из-за международных санкций", - отметил Кривошея.
В перспективе новый вид рубля может быть использован для трансграничных операций со странами, у которых тоже есть свои цифровые валюты. По словам Кашицына, это будет "особенно актуально в условиях санкционного режима и ограниченного доступа к SWIFT". "Помимо государственных бюджетных расходов и трансграничных платежей, использование цифрового рубля может быть востребовано на рынке проектного финансирования, где требуется контроль целевого использования средств", - добавил он.
Банк России в среду объявил, что 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях. На начальном этапе ЦБ будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. Изначально будут участвовать 13 банков.
 
ЭкономикаРоссияСколковоSWIFTЭксперт РА
 
 
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