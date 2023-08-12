https://ria.ru/20230812/rostov-1889676104.html

В Ростове открыли точки сбора подписей за переименование города

В Ростове открыли точки сбора подписей за переименование города - РИА Новости, 12.08.2023

В Ростове открыли точки сбора подписей за переименование города

В Ростове по инициативе общественного движения открылись стационарные точки сбора подписей за переименование города в Ростов Великий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:19

2023-08-12T10:19

2023-08-12T10:19

ярославская область

ростов

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В Ростове по инициативе общественного движения открылись стационарные точки сбора подписей за переименование города в Ростов Великий, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. "Стационарные точки сбора подписей за переименование города открыты в Ростове. Инициаторами процесса выступили представители общественного движения "За Ростов Великий!". Общественное движение начало работу полгода назад и объединило более пятидесяти активистов. Это почетные граждане Ростова, профессиональные историки и ученые, представители духовенства, ветераны, "серебряные" волонтеры, работники сфер культуры, образования, спорта и, конечно, молодежь", - говорится в сообщении. Отмечается, что энтузиасты планируют собрать более десяти тысяч подписей в поддержку инициативы. Это позволит начать предписанную законодательством процедуру по присвоению Ростову нового названия – Ростов Великий. "Многие жители нашего региона удивляются тому, что официальное название Ростова до сих пор не изменено. Для большинства он всегда был и есть Ростов Великий. Пришло время официально закрепить это в законе. Поэтому мы организовали движение "За Ростов Великий!" и приступили к сбору голосов. К началу августа нами было собрано около трех тысяч подписей. Работа продолжится на стационарных пунктах сбора мнений горожан. Также по всему городу работают наши волонтеры", - цитируются в сообщении слова участника общественного движения Ольги Полозовой. Инициативу, по информации правительства региона, поддержали члены Общественной палаты Ростовского муниципального района и муниципальные депутаты. Сбор подписей они планируют продлить до середины октября, что позволит сформировать четкое понимание, поддерживает ли население переименование города с более чем тысячелетней историей, уникальным культурным и духовным наследием и очень большим потенциалом. "Последние годы городу уделяется большое внимание, выделяются значительные средства на его обновление со стороны правительства области и федерации. Строятся новые дороги, благоустраиваются дворы жилых домов, парки и скверы, появляются новые общественные пространства. В этом году стартовало строительство новых очистных сооружений для Ростова, реконструируются сети хозяйственно-бытовой канализации в городе, проводится ряд других мероприятий, направленных на повышение качества жизни горожан", - сообщил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгений Чуркин. Правительство региона, по его словам, поддержит переименование Ростова в Ростов Великий в том случае, если горожане в этом заинтересованы. "Изменения должны быть комплексными, поэтому, если к концу октября жители выразят свою позицию по вопросу переименования, мы на региональном уровне ее поддержим и обратимся к коллегам из федерации, с тем чтобы официально переименовать Ростов в Ростов Великий. В этом вопросе важно опираться на мнение людей", - отметил Чуркин.

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов, ярославская область