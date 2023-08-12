https://ria.ru/20230812/rostekh-1889690634.html

Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров"

Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров" - РИА Новости, 12.08.2023

Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров"

"Ростех" представил в Telegram-канале проект, в рамках которого новейшая военная техника, участвующая в спецоперации на Украине, представлена в виде... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T12:47

2023-08-12T12:47

2023-08-12T16:03

безопасность

технологии

ростех

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Ростех" представил в Telegram-канале проект, в рамках которого новейшая военная техника, участвующая в спецоперации на Украине, представлена в виде фантастических механизированных монстров. Так, истребитель Су-57 изображен в виде робота-сокола, а зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" получил образ мощного механического носорога. Танк Т-90 стал огромным медведем-трансформером, дрон-камикадзе "Ланцет" — опасным роботом-осой, а тяжелая огнеметная система "Солнцепек" — железным Змеем Горынычем с пышущими жаром пусковыми установками вместо трех голов. Ударный вертолет Ка-52, известный под неофициальным прозвищем "Аллигатор" (продолжающим традицию "Крокодила" Ми-24), стал летающим ящером-трансформером с ракетами "Вихрь" в оскаленной пасти.В "Ростехе" отметили, что у всех этих вооружений есть "неповторимый, но неизменно грозный характер", и предложили пользователям выбрать наиболее понравившиеся им образы российской военной техники.

https://ria.ru/20230810/shturmovik-1889227685.html

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безопасность, технологии, ростех, россия