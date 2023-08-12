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Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров"
Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров" - РИА Новости, 12.08.2023
Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров"
"Ростех" представил в Telegram-канале проект, в рамках которого новейшая военная техника, участвующая в спецоперации на Украине, представлена в виде... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T12:47
2023-08-12T12:47
2023-08-12T16:03
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Ростех" представил в Telegram-канале проект, в рамках которого новейшая военная техника, участвующая в спецоперации на Украине, представлена в виде фантастических механизированных монстров. Так, истребитель Су-57 изображен в виде робота-сокола, а зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" получил образ мощного механического носорога. Танк Т-90 стал огромным медведем-трансформером, дрон-камикадзе "Ланцет" — опасным роботом-осой, а тяжелая огнеметная система "Солнцепек" — железным Змеем Горынычем с пышущими жаром пусковыми установками вместо трех голов. Ударный вертолет Ка-52, известный под неофициальным прозвищем "Аллигатор" (продолжающим традицию "Крокодила" Ми-24), стал летающим ящером-трансформером с ракетами "Вихрь" в оскаленной пасти.В "Ростехе" отметили, что у всех этих вооружений есть "неповторимый, но неизменно грозный характер", и предложили пользователям выбрать наиболее понравившиеся им образы российской военной техники.
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безопасность, технологии, ростех, россия
Безопасность, Технологии, Ростех, Россия
Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров"
"Ростех" показал картинки российской техники в виде механизированных монстров
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
"Ростех" представил в Telegram-канале
проект, в рамках которого новейшая военная техника, участвующая в спецоперации на Украине, представлена в виде фантастических механизированных монстров.
Так, истребитель Су-57 изображен в виде робота-сокола, а зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" получил образ мощного механического носорога. Танк Т-90 стал огромным медведем-трансформером, дрон-камикадзе "Ланцет" — опасным роботом-осой, а тяжелая огнеметная система "Солнцепек" — железным Змеем Горынычем с пышущими жаром пусковыми установками вместо трех голов.
Ударный вертолет Ка-52, известный под неофициальным прозвищем "Аллигатор" (продолжающим традицию "Крокодила" Ми-24), стал летающим ящером-трансформером с ракетами "Вихрь" в оскаленной пасти.
В "Ростехе" отметили, что у всех этих вооружений есть "неповторимый, но неизменно грозный характер", и предложили пользователям выбрать наиболее понравившиеся им образы российской военной техники.
В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО