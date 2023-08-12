https://ria.ru/20230812/rossiya-1889681393.html

Невозможно. Экс-агент MI-6 рассказал, как Россия разрушила план Зеленского

Невозможно. Экс-агент MI-6 рассказал, как Россия разрушила план Зеленского - РИА Новости, 12.08.2023

Невозможно. Экс-агент MI-6 рассказал, как Россия разрушила план Зеленского

Попытки Украины защитить свое воздушное пространство с помощью поставок систем ПВО обречены на провал из-за боязни Запада вступить в войну с Россией и ее... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T11:09

2023-08-12T11:09

2023-08-12T16:09

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

британская разведывательная служба mi6

нато

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Попытки Украины защитить свое воздушное пространство с помощью поставок систем ПВО обречены на провал из-за боязни Запада вступить в войну с Россией и ее технического превосходства, заявил бывший агент британской разведки MI6 Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Бесполетной зоны над Украиной сейчас нет потому, что создать ее невозможно — это втянет нас в войну", — сказал он.По мнению эксперта, создать такую бесполетную зону невозможно еще и потому, что Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230811/taurus-1889541539.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, британская разведывательная служба mi6, нато