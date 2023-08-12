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Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google - РИА Новости, 12.08.2023
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21:38 12.08.2023 (обновлено: 21:46 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/roskomnadzor-1889751679.html
Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google
Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google - РИА Новости, 12.08.2023
Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google
Роскомнадзор не ограничивает работу зарубежных поисковых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T21:38
2023-08-12T21:46
общество
технологии
москва
санкт-петербург
казань
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу зарубежных поисковых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Ранее в субботу российские пользователи зафиксировали сбой в работе поисковика Google, следует из данных сервиса Downradar, где они оставили более 1,2 тысячи жалоб (по данным на 18.45). Больше всего жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Пик сообщений о неполадках пришелся на 18 часов по московскому времени. После 19 часов доступ к сервису восстановился. "Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", - говорится в сообщении В Роскомнадзоре рекомендовали россиянам "всегда пользоваться отечественными сервисами".
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москва
санкт-петербург
казань
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РИА Новости
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, казань, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Google
Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу сервиса Google

© Depositphotos.com / MactrunkGoogle на IPad
Google на IPad - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Depositphotos.com / Mactrunk
Google на IPad. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу зарубежных поисковых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Ранее в субботу российские пользователи зафиксировали сбой в работе поисковика Google, следует из данных сервиса Downradar, где они оставили более 1,2 тысячи жалоб (по данным на 18.45). Больше всего жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Пик сообщений о неполадках пришелся на 18 часов по московскому времени. После 19 часов доступ к сервису восстановился.
"Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", - говорится в сообщении
В Роскомнадзоре рекомендовали россиянам "всегда пользоваться отечественными сервисами".
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ОбществоТехнологииМоскваСанкт-ПетербургКазаньФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Google
 
 
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