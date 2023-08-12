https://ria.ru/20230812/roskomnadzor-1889751679.html

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google - РИА Новости, 12.08.2023

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google

Роскомнадзор не ограничивает работу зарубежных поисковых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T21:38

2023-08-12T21:38

2023-08-12T21:46

общество

технологии

москва

санкт-петербург

казань

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу зарубежных поисковых сервисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Ранее в субботу российские пользователи зафиксировали сбой в работе поисковика Google, следует из данных сервиса Downradar, где они оставили более 1,2 тысячи жалоб (по данным на 18.45). Больше всего жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Пик сообщений о неполадках пришелся на 18 часов по московскому времени. После 19 часов доступ к сервису восстановился. "Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", - говорится в сообщении В Роскомнадзоре рекомендовали россиянам "всегда пользоваться отечественными сервисами".

https://ria.ru/20230706/shtraf-1882551381.html

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санкт-петербург

казань

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общество, технологии, москва, санкт-петербург, казань, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google