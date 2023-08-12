https://ria.ru/20230812/rao-1889510965.html

Российское авторское общество

Российское авторское общество - РИА Новости, 12.08.2023

Российское авторское общество

Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество" (РАО) – негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T01:43

2023-08-12T01:43

2023-08-12T01:43

справки

россия

российское авторское общество

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Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество" (РАО) – негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе. История авторско-правовых обществ в России насчитывает около 150 лет. Первым таким обществом в России стало Общество русских драматических писателей и оперных композиторов, учрежденное драматургами Александром Островским и Владимиром Родиславским 2 ноября (21 октября по старому стилю) 1874 года и призванное защитить материальные интересы авторов. Спустя год в члены Общества стали приниматься композиторы, авторы опер и балетов, в результате чего название Общества изменилось – оно стало именоваться Обществом русских драматических писателей и оперных композиторов. Общество собирало авторский гонорар за исполнение пьес и опер его членов, организовывало работу по распространению произведений, проводило судебные дела, укреплявшие правовые позиции писателей и композиторов.В конце 1890-х годов возникли расхождения между московским Правлением и частью петербургских членов Общества. Этот конфликт привел к расколу в 1903 году и образованию двух организаций – московской (с 1923 года переименованную в Московское общество драматических писателей и композиторов – МОДПиК) и петербургскую (Драмсоюз, впоследствии Ленинградское общество драматических писателей и композиторов – ЛОДПиК). Однако основными целями обоих обществ были отстаивание авторских прав своих членов и сбор установленных авторских отчислений со спектаклей и прочих публичных представлений.С 1925 года велось постоянное обсуждение вопроса о слиянии двух представительств. Целый ряд общественных и государственных организаций высказались за создание единого Общества. Результатом таких обсуждений стало Всероссийское общество драматургов и композиторов (Всеросскомдрам), появившееся в 1930 году.Существование Всеросскомдрама было кратковременным – в 1933 году он был распущен. Главной причиной было несовместимое для новой эпохи единство в одной организации творческой и юридической сторон, что нашло в 1934 году выражение в образовании Союза советских писателей (ССП), в который были распределены драматурги, и Союза советских композиторов, в который вошли члены секции композиторов Всеросскомдрама. Решение проблемы отстаивания авторского права было передано Управлению по охране авторских прав, образованному в 1933 году и просуществовавшему вплоть до 1973 года (с 1938 года преобразовано во Всесоюзное управление по охране авторских прав (ВУОАП). Отделения Управления действовали во всех союзных республиках, а сеть уполномоченных – во всех крупных населенных пунктах, где имелись зрелищные предприятия и издательства. В задачу организации входили взимание через своих уполномоченных на местах авторского гонорара за публичное исполнение всех видов драматических, музыкальных и других произведений, выдача взимаемых сумм писателям и композиторам, оказание авторам юридической помощи в вопросах авторского права, а также сбор сведений о том, какие и кем исполнялись и издавались произведения по всей стране.До Октябрьской революции 1917 года авторское право регламентировалось законом Российской империи "Об авторском праве", который был принят 2 апреля (20 марта по старому стилю) 1911 года. В целом это был прогрессивный правовой акт, который учитывал международный опыт регулирования авторских отношений. Многие положения указанного Закона имели существенное значение для последующего развития авторского права. Закон действовал вплоть до его отмены в 1917 году, когда был принят целый ряд декретов Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР, направленных на установление государственной монополии на произведения науки, литературы и искусства.С середины 1920-х годов отношения в области авторского права регулировались постановлением ЦИК и СНК от 30 января 1925 года "Об основах авторского права", Декретом СНК от 16 мая 1928 года "Основы авторского права".В 1930-е годы в СССР впервые появились установленные правительством твердые ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение, и авторы произведений малых форм стали получать гонорар за исполнение своих произведений в концертах, цирковых и так называемых сборных программах. Также были установлены ставки авторского вознаграждения за демонстрацию кинофильмов в кинотеатрах и музыкальное сопровождение к ним.В 1973 году СССР присоединился к Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 года. На базе ВУОАП постановлением Совета министров СССР было принято решение о создании Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП).Учредителями новой организации стали все творческие союзы и ряд организаций – пользователей произведений авторов. ВААП объединило все сферы авторского права, став авторитетной авторско-правовой организацией – членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (СИЗАК) – международной неправительственной организации, объединяющей большинство зарубежных организаций по управлению правами на коллективной основе.В 1991 году были приняты "Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик", которые значительно поменяли содержание законодательства, регулирующего вопросы авторского права, впервые появилось понятие "смежные права". Это привело к тому, что 14 мая 1991 года было подписано распоряжение Совета министров СССР о создании государственной организации на базе ВААП, которая именовалась Государственным агентством авторских и смежных прав (ГААСП).Однако фактическое переоформление ВААП в ГААСП не успело еще закончится, как 24 февраля 1992 года указом президента было создано Российское агентство интеллектуальной собственности (РАИС). Оно также являлось государственной организацией и должно было, помимо других функций, осуществлять разработку предложений и реализацию государственной политики в области защиты прав авторов.В рамках осуществления данных функций специалистами РАИС был подготовлен проект специального Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", который был разработан с учетом действующего российского законодательства, международных соглашений, а также зарубежных законов об авторском праве. 3 августа 1993 года он вступил в силу и содержал раздел, посвященный коллективному управлению авторскими правами (закон утратил силу в 2008 году в связи со вступлением в силу четвертой части Гражданского кодекса РФ). 12 августа 1993 года в соответствии с законом "Об авторском праве и смежных правах" российские авторы и их наследники учредили Российское авторское общество (РАО), которое стало преемником всех ранее существовавших организаций по коллективному управлению правами в сфере интеллектуальной собственности. С 1993 года РАО является членом СИЗАК.РАО является крупнейшей общественной организацией России, объединяющей композиторов, авторов текстов, драматургов, сценографов, переводчиков, хореографов, художников, авторов произведений декоративно-прикладного искусства и ученых, а также правопреемников авторов. РАО представляет интересы более 26 тысяч российских и двух миллионов иностранных авторов и правообладателей.Основными функциями РАО являются сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения за различные способы использования произведений. Основная задача Общества – управление правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно.Основной целью РАО является формирование эффективной системы защиты авторских прав путем осуществления управления правами на коллективной основе для достижения коллективных интересов и общественных благ в данной области.РАО оказывает содействие авторам и иным правообладателям в передаче прав на использование произведений науки, литературы и искусства на индивидуальной основе. Общество представляет законные интересы авторов и иных правообладателей в государственных и общественных организациях, а также, в соответствии с соглашениями о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями – партнерами РАО, за рубежом. Как полноправный член организация принимает активное участие в работе СИЗАК.В соответствии с договорами, заключенными с авторами и иными правообладателями, РАО предоставляет пользователям лицензии на использование произведений в сферах публичного исполнения, при сообщении в эфир и по кабелю, воспроизведении путем механической и магнитной записи, тиражировании произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в промышленности и в иных сферах.Управляет Обществом – Авторский совет РАО. Его возглавляет народный артист Российской Федерации Игорь Бутман. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, российское авторское общество