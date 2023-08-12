Рейтинг@Mail.ru
В районе Крымского моста сбили две ракеты - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 12.08.2023 (обновлено: 14:29 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/rakety-1889696333.html
В районе Крымского моста сбили две ракеты
В районе Крымского моста сбили две ракеты - РИА Новости, 12.08.2023
В районе Крымского моста сбили две ракеты
Силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:30
2023-08-12T14:29
специальная военная операция на украине
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889697034_199:296:1280:904_1920x0_80_0_0_d936ea1db751cba18de1bd854df882cb.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов."Крымский мост не поврежден", — написал он.Глава республики призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что специальные службы поставили на мосту дымовую завесу. По его словам, движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
https://ria.ru/20230803/most-1887910326.html
https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889697034_220:165:1280:960_1920x0_80_0_0_a4f177100808684c6540c577eb4cd569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В районе Крымского моста сбили две ракеты

Аксенов заявил о двух сбитых ракетах ВСУ у Крымского моста

© фото очевидцаДым рядом с Крымским мостом
Дым рядом с Крымским мостом
© фото очевидца
Дым рядом с Крымским мостом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крымский мост не поврежден", — написал он.
Глава республики призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что специальные службы поставили на мосту дымовую завесу. По его словам, движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост
3 августа, 10:02
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту
27 июля, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала