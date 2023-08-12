https://ria.ru/20230812/rakety-1889696333.html

В районе Крымского моста сбили две ракеты

В районе Крымского моста сбили две ракеты - РИА Новости, 12.08.2023

В районе Крымского моста сбили две ракеты

Силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:30

2023-08-12T13:30

2023-08-12T14:29

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов."Крымский мост не поврежден", — написал он.Глава республики призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что специальные службы поставили на мосту дымовую завесу. По его словам, движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

https://ria.ru/20230803/most-1887910326.html

https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

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происшествия