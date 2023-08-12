https://ria.ru/20230812/rakety-1889696333.html
В районе Крымского моста сбили две ракеты
В районе Крымского моста сбили две ракеты - РИА Новости, 12.08.2023
В районе Крымского моста сбили две ракеты
Силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:30
2023-08-12T13:30
2023-08-12T14:29
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов."Крымский мост не поврежден", — написал он.Глава республики призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что специальные службы поставили на мосту дымовую завесу. По его словам, движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
https://ria.ru/20230803/most-1887910326.html
https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
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происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В районе Крымского моста сбили две ракеты
Аксенов заявил о двух сбитых ракетах ВСУ у Крымского моста
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщил в Telegram-канале
глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крымский мост не поврежден", — написал он.
Глава республики призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Советник Аксенова Олег Крючков добавил
, что специальные службы поставили на мосту дымовую завесу. По его словам, движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.
В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост
В ночь на 17 июля Украина
атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области
, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Президент России Владимир Путин
назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту