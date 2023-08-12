https://ria.ru/20230812/raketa-1889709205.html

Над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету

Над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 12.08.2023

Над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету

В районе Крымского моста сбили еще одну украинскую ракету, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:23

2023-08-12T15:23

2023-08-12T16:36

специальная военная операция на украине

безопасность

керченский пролив

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В районе Крымского моста сбили еще одну украинскую ракету, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов."Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!" — написал он.По информации Минобороны, около 15:00 киевский режим снова пытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. "Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", — заявили в военном ведомстве.Первую ракету сбили над Крымским мостом примерно в 13:00.Мост закрывали для транспорта, но к 16:10 движение восстановили, следует из сообщения в Telegram-канале "Крымский мост. Оперативная информация".В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

https://ria.ru/20230803/most-1887910326.html

https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html

https://ria.ru/20230812/bespilotniki-1889661601.html

керченский пролив

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, керченский пролив