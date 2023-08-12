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В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты "Луны-25" - РИА Новости, 12.08.2023
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14:25 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/raketa-1889702920.html
В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты "Луны-25"
В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты "Луны-25" - РИА Новости, 12.08.2023
В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты "Луны-25"
Все четыре боковых блока первой ступени ракеты спутника "Луна-25" нашли в Хабаровском крае, поиски завершены, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:25
2023-08-12T14:25
космос - риа наука
хабаровский край
земля
михаил дегтярев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все четыре боковых блока первой ступени ракеты спутника "Луна-25" нашли в Хабаровском крае, поиски завершены, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил, что ступени ракеты спутника "Луна-25" обнаружены после падения в Хабаровском крае. "Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей "Луну-25" на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены", - написал Дегтярев. Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат". Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск в пятницу. Спустя 9 минут разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя 1 час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
хабаровский край
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космос - риа наука, хабаровский край, земля, михаил дегтярев
Космос - РИА Наука, Хабаровский край, Земля, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты "Луны-25"

В Хабаровском крае нашли четыре боковых блока первой ступени ракеты "Луны-25"

© Фото : пресс-служба губернатора Хабаровского краяБлок первой ступени ракеты, выведшей спутник "Луна-25" на орбиту, упавший в Хабаровском крае
Блок первой ступени ракеты, выведшей спутник Луна-25 на орбиту, упавший в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Хабаровского края
Блок первой ступени ракеты, выведшей спутник "Луна-25" на орбиту, упавший в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все четыре боковых блока первой ступени ракеты спутника "Луна-25" нашли в Хабаровском крае, поиски завершены, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что ступени ракеты спутника "Луна-25" обнаружены после падения в Хабаровском крае.
"Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей "Луну-25" на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены", - написал Дегтярев.
Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат". Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск в пятницу. Спустя 9 минут разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя 1 час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный. 11 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное
Вчера, 02:22
 
Космос - РИА НаукаХабаровский крайЗемляМихаил Дегтярев
 
 
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