https://ria.ru/20230812/raketa-1889702920.html

В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты "Луны-25"

В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты "Луны-25" - РИА Новости, 12.08.2023

В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты "Луны-25"

Все четыре боковых блока первой ступени ракеты спутника "Луна-25" нашли в Хабаровском крае, поиски завершены, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T14:25

2023-08-12T14:25

2023-08-12T14:25

космос - риа наука

хабаровский край

земля

михаил дегтярев

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все четыре боковых блока первой ступени ракеты спутника "Луна-25" нашли в Хабаровском крае, поиски завершены, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил, что ступени ракеты спутника "Луна-25" обнаружены после падения в Хабаровском крае. "Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей "Луну-25" на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены", - написал Дегтярев. Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат". Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск в пятницу. Спустя 9 минут разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя 1 час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, хабаровский край, земля, михаил дегтярев