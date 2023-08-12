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Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 12.08.2023 (обновлено: 18:55 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/pvo-1889730014.html
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино - РИА Новости, 12.08.2023
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино
Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:57
2023-08-12T18:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Информация о последствиях на земле не поступала", — написал он.Накануне экстренные службы региона рассказали, что один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные инфраструктурные объекты, удалось сбить из стрелкового оружия.В среду, как сообщал Гладков, один из местных жителей получил осколочное ранение при падении неизвестного предмета. Врачи скорой оказали пострадавшему всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.Граничащие с Украиной районы Белгородской области, а именно Шебекинский и Грайворонский округа, практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам с помощью дронов. В регионе действует высокий уровень террористической опасности.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино

Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлете к Шебекино

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Информация о последствиях на земле не поступала", — написал он.
Накануне экстренные службы региона рассказали, что один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные инфраструктурные объекты, удалось сбить из стрелкового оружия.
В среду, как сообщал Гладков, один из местных жителей получил осколочное ранение при падении неизвестного предмета. Врачи скорой оказали пострадавшему всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.
Граничащие с Украиной районы Белгородской области, а именно Шебекинский и Грайворонский округа, практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам с помощью дронов. В регионе действует высокий уровень террористической опасности.
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2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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