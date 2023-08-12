https://ria.ru/20230812/pvo-1889711870.html
Крючков попросил крымчан и туристов не выкладывать в Сеть видео работы ПВО
Крючков попросил крымчан и туристов не выкладывать в Сеть видео работы ПВО - РИА Новости, 12.08.2023
Крючков попросил крымчан и туристов не выкладывать в Сеть видео работы ПВО
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале попросил крымчан и туристов не выкладывать в сеть видео работы ПВО. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:40
2023-08-12T15:40
2023-08-12T15:40
керченский пролив
олег крючков
сергей аксенов (политик)
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале попросил крымчан и туристов не выкладывать в сеть видео работы ПВО. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили три вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден. "Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съёмки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, безопасность
Керченский пролив, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Безопасность
Крючков попросил крымчан и туристов не выкладывать в Сеть видео работы ПВО
Советник главы Крыма призвал не выкладывать в Сеть видео работы ПВО