https://ria.ru/20230812/pvo-1889711870.html

Крючков попросил крымчан и туристов не выкладывать в Сеть видео работы ПВО

Крючков попросил крымчан и туристов не выкладывать в Сеть видео работы ПВО - РИА Новости, 12.08.2023

Крючков попросил крымчан и туристов не выкладывать в Сеть видео работы ПВО

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале попросил крымчан и туристов не выкладывать в сеть видео работы ПВО. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:40

2023-08-12T15:40

2023-08-12T15:40

керченский пролив

олег крючков

сергей аксенов (политик)

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале попросил крымчан и туристов не выкладывать в сеть видео работы ПВО. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в районе Керченского пролива силы ПВО сбили три вражеские ракеты, Крымский мост не поврежден. "Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съёмки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html

керченский пролив

республика крым

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

керченский пролив, олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, безопасность