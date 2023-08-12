https://ria.ru/20230812/putin-1889672031.html
Путин преподнес Вашингтону сюрприз в Крыму, заявили в США
Путин преподнес Вашингтону сюрприз в Крыму, заявили в США - РИА Новости, 12.08.2023
Путин преподнес Вашингтону сюрприз в Крыму, заявили в США
Президент России Владимир Путин устроил США сюрприз с Крымом в 2014 году, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YoutTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T09:26
2023-08-12T09:26
2023-08-12T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин устроил США сюрприз с Крымом в 2014 году, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YoutTube-каналу Dialogue works."Возвращаясь к февралю 2014 года: идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство и Украина присоединится к Западу. Вот и все! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!" — сказал он. По словам эксперта, Запад продолжает удивляться, причем Джо Байден все это время был в администрации Белого дома и играл в этом важную роль. Он просто очень плохой стратег и вверг Украину в ужасную катастрофу, подчеркнул Сакс. "С самого начала конфликта я сказал, что США собираются превратить Украину в "европейский Афганистан". Ведь США разрушали Афганистан 40 лет, уничтожали эту страну безжалостно, цинично, невежественно, жестоко — и они собираются сделать то же самое с Украиной, если только украинцы не проснутся и не скажут: "Боже, нас же так поубивают". А проснуться им следовало бы уже давным-давно", — заключил экономист. Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230812/kuleba-1889669399.html
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в мире, украина, владимир путин, нато, сша, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, НАТО, США, Республика Крым
Путин преподнес Вашингтону сюрприз в Крыму, заявили в США
Американский экономист Сакс: действия Путина в Крыму были сюрпризом для США
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин устроил США сюрприз с Крымом в 2014 году, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YoutTube-каналу
Dialogue works.
"Возвращаясь к февралю 2014 года: идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство и Украина присоединится к Западу. Вот и все! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!" — сказал он.
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По словам эксперта, Запад продолжает удивляться, причем Джо Байден все это время был в администрации Белого дома и играл в этом важную роль. Он просто очень плохой стратег и вверг Украину в ужасную катастрофу, подчеркнул Сакс.
"С самого начала конфликта я сказал, что США собираются превратить Украину в "европейский Афганистан". Ведь США разрушали Афганистан 40 лет, уничтожали эту страну безжалостно, цинично, невежественно, жестоко — и они собираются сделать то же самое с Украиной, если только украинцы не проснутся и не скажут: "Боже, нас же так поубивают". А проснуться им следовало бы уже давным-давно", — заключил экономист.
Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском
направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин
, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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