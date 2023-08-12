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Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 12.08.2023 (обновлено: 15:05 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/pushkov-1889700127.html
Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией
Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.08.2023
Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией
Это очень тревожит Киев. <...> Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга <…>? Это заранее проигранная РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:51
2023-08-12T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
алексей пушков
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У Украины не получится заставить умолкнуть тех, кто призывает к переговорам с Россией, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Это очень тревожит Киев. &lt;...&gt; Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга &lt;…&gt;? Это заранее проигранная партия", — отметил политик.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что будущий политический сезон станет сложным, потому что все больше стран призывают к переговорам с Москвой. Поэтому Украина будет делать все, чтобы "голоса о переговорах угасали", утверждает он. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889682556.html
https://ria.ru/20230812/putin-1889672031.html
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в мире, украина, киев, россия, алексей пушков, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Алексей Пушков, Дмитрий Кулеба
Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией

Сенатор Пушков увидел тревогу Киева в критике Кулебы призывов к переговорам с РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У Украины не получится заставить умолкнуть тех, кто призывает к переговорам с Россией, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Это очень тревожит Киев. <...> Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга <…>? Это заранее проигранная партия", — отметил политик.
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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11:27
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что будущий политический сезон станет сложным, потому что все больше стран призывают к переговорам с Москвой. Поэтому Украина будет делать все, чтобы "голоса о переговорах угасали", утверждает он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияАлексей ПушковДмитрий Кулеба
 
 
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