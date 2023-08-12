Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией
Сенатор Пушков увидел тревогу Киева в критике Кулебы призывов к переговорам с РФ
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У Украины не получится заставить умолкнуть тех, кто призывает к переговорам с Россией, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Это очень тревожит Киев. <...> Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга <…>? Это заранее проигранная партия", — отметил политик.
"Это очень тревожит Киев. <...> Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга <…>? Это заранее проигранная партия", — отметил политик.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что будущий политический сезон станет сложным, потому что все больше стран призывают к переговорам с Москвой. Поэтому Украина будет делать все, чтобы "голоса о переговорах угасали", утверждает он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.