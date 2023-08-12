https://ria.ru/20230812/pushkov-1889700127.html

Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией

Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.08.2023

Пушков жестко ответил на слова Кулебы о переговорах с Россией

Это очень тревожит Киев. <...> Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга <…>? Это заранее проигранная РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:51

2023-08-12T13:51

2023-08-12T15:05

специальная военная операция на украине

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алексей пушков

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У Украины не получится заставить умолкнуть тех, кто призывает к переговорам с Россией, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Это очень тревожит Киев. <...> Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга <…>? Это заранее проигранная партия", — отметил политик.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что будущий политический сезон станет сложным, потому что все больше стран призывают к переговорам с Москвой. Поэтому Украина будет делать все, чтобы "голоса о переговорах угасали", утверждает он. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.

https://ria.ru/20230812/ukraina-1889682556.html

https://ria.ru/20230812/putin-1889672031.html

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в мире, украина, киев, россия, алексей пушков, дмитрий кулеба