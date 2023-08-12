Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе
Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе
Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Мариуполе состоялась закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса "ПСБ Арена", который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна, сообщает пресс-служба банка.
В мероприятии приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, председатель правительства республики Евгений Солнцев, а также заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Согласно сообщению пресс-службы, спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ. Современный комплекс, включающий в себя ледовую арену и залы для занятия спортом, станет важным элементом восстановления социальной инфраструктуры города и мирной жизни граждан.
"ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.
В мероприятии приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, председатель правительства республики Евгений Солнцев, а также заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Согласно сообщению пресс-службы, спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ. Современный комплекс, включающий в себя ледовую арену и залы для занятия спортом, станет важным элементом восстановления социальной инфраструктуры города и мирной жизни граждан.
"ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.