https://ria.ru/20230812/psb-1889736507.html

Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе

Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе - РИА Новости, 12.08.2023

Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе

В Мариуполе состоялась закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса "ПСБ Арена", который будет расположен на... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:49

2023-08-12T18:49

2023-08-12T18:49

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Мариуполе состоялась закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса "ПСБ Арена", который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна, сообщает пресс-служба банка.В мероприятии приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, председатель правительства республики Евгений Солнцев, а также заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.Согласно сообщению пресс-службы, спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ. Современный комплекс, включающий в себя ледовую арену и залы для занятия спортом, станет важным элементом восстановления социальной инфраструктуры города и мирной жизни граждан."ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.

https://ria.ru/20230811/psb-1889534919.html

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