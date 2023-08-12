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Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе - РИА Новости, 12.08.2023
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18:49 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/psb-1889736507.html
Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе
Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе - РИА Новости, 12.08.2023
Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе
В Мариуполе состоялась закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса "ПСБ Арена", который будет расположен на... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:49
2023-08-12T18:49
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Мариуполе состоялась закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса "ПСБ Арена", который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна, сообщает пресс-служба банка.В мероприятии приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, председатель правительства республики Евгений Солнцев, а также заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.Согласно сообщению пресс-службы, спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ. Современный комплекс, включающий в себя ледовую арену и залы для занятия спортом, станет важным элементом восстановления социальной инфраструктуры города и мирной жизни граждан."ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.
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РИА Новости
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ПСБ (Банк ПСБ)
Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе

Первый камень в основание спорткомплекса "ПСБ Арена" заложили в Мариуполе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Мариуполе состоялась закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса "ПСБ Арена", который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна, сообщает пресс-служба банка.

В мероприятии приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, председатель правительства республики Евгений Солнцев, а также заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Согласно сообщению пресс-службы, спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ. Современный комплекс, включающий в себя ледовую арену и залы для занятия спортом, станет важным элементом восстановления социальной инфраструктуры города и мирной жизни граждан.

"ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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