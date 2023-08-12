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В Мариуполе открылось десятое отделение ПСБ - РИА Новости, 12.08.2023
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18:47 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/psb-1889736242.html
В Мариуполе открылось десятое отделение ПСБ
В Мариуполе открылось десятое отделение ПСБ - РИА Новости, 12.08.2023
В Мариуполе открылось десятое отделение ПСБ
Председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и председатель правительства республики Евгений Солнцев приняли участие... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:47
2023-08-12T18:47
псб (банк псб)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и председатель правительства республики Евгений Солнцев приняли участие в церемонии открытия нового отделения банка в Мариуполе, сообщает пресс-служба кредитной организации.Как отмечается в сообщении, в городе теперь насчитывается 10 отделений ПСБ, включая мобильные офисы, и 246 - в республике в целом. В ближайшее время банк планирует открыть в Мариуполе еще более 10 дополнительных офисов.В пресс-службе также отметили, что в городе доступно 30 банкоматов банка, во всей республике - свыше 660 устройств."Сегодня Донецкая Народная Республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы, и ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.
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псб (банк псб)
ПСБ (Банк ПСБ)
В Мариуполе открылось десятое отделение ПСБ

В Мариуполе открылось десятое отделение ПСБ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и председатель правительства республики Евгений Солнцев приняли участие в церемонии открытия нового отделения банка в Мариуполе, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как отмечается в сообщении, в городе теперь насчитывается 10 отделений ПСБ, включая мобильные офисы, и 246 - в республике в целом. В ближайшее время банк планирует открыть в Мариуполе еще более 10 дополнительных офисов.

В пресс-службе также отметили, что в городе доступно 30 банкоматов банка, во всей республике - свыше 660 устройств.

"Сегодня Донецкая Народная Республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы, и ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.
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