В Мариуполе открылось десятое отделение ПСБ

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель ПСБ Пётр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и председатель правительства республики Евгений Солнцев приняли участие в церемонии открытия нового отделения банка в Мариуполе, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как отмечается в сообщении, в городе теперь насчитывается 10 отделений ПСБ, включая мобильные офисы, и 246 - в республике в целом. В ближайшее время банк планирует открыть в Мариуполе еще более 10 дополнительных офисов.



В пресс-службе также отметили, что в городе доступно 30 банкоматов банка, во всей республике - свыше 660 устройств.



"Сегодня Донецкая Народная Республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы, и ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах", - цитирует пресс-служба слова Фрадкова.