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В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу

В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу - РИА Новости, 12.08.2023

В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу

Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T05:30

2023-08-12T05:30

2023-08-12T11:26

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT."Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез", — говорится в материале.Подчеркивается, что перед встречей альянса на оживленной улице Лепкальне шли активные дорожные работы и к моменту проведения саммита коммунальщики уложили новый асфальт. Однако, отметили некоторые жители, недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.Журналисты издания побывали на месте "происшествия" и убедились, что асфальта на улице действительно нет. Они связались с Габриэлюсом Грубинскасом, представителем городского самоуправления, который заявил, что работы не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор.Саммит НАТО в литовской столице прошел 11-12 июля.

https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html

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в мире, вильнюс, нато, литва