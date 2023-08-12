https://ria.ru/20230812/propazha-1889661137.html
В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу
В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу - РИА Новости, 12.08.2023
В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу
Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:30
2023-08-12T05:30
2023-08-12T11:26
в мире
вильнюс
нато
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883360671_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_21d4319d0776d9a4207e95441d9fab8d.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT."Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез", — говорится в материале.Подчеркивается, что перед встречей альянса на оживленной улице Лепкальне шли активные дорожные работы и к моменту проведения саммита коммунальщики уложили новый асфальт. Однако, отметили некоторые жители, недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.Журналисты издания побывали на месте "происшествия" и убедились, что асфальта на улице действительно нет. Они связались с Габриэлюсом Грубинскасом, представителем городского самоуправления, который заявил, что работы не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор.Саммит НАТО в литовской столице прошел 11-12 июля.
https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html
вильнюс
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883360671_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_fd8d1f8a06f1f7f35c38b4c83cb95b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, нато, литва
В мире, Вильнюс, НАТО, Литва
В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу
LRT: в Вильнюсе после саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT
.
"Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез", — говорится в материале.
Подчеркивается, что перед встречей альянса на оживленной улице Лепкальне шли активные дорожные работы и к моменту проведения саммита коммунальщики уложили новый асфальт. Однако, отметили некоторые жители, недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.
Журналисты издания побывали на месте "происшествия" и убедились, что асфальта на улице действительно нет. Они связались с Габриэлюсом Грубинскасом, представителем городского самоуправления, который заявил, что работы не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор.
Саммит НАТО в литовской столице прошел 11-12 июля.
Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине