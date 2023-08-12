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В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу - РИА Новости, 12.08.2023
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05:30 12.08.2023 (обновлено: 11:26 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/propazha-1889661137.html
В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу
В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу - РИА Новости, 12.08.2023
В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу
Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:30
2023-08-12T11:26
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT."Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез", — говорится в материале.Подчеркивается, что перед встречей альянса на оживленной улице Лепкальне шли активные дорожные работы и к моменту проведения саммита коммунальщики уложили новый асфальт. Однако, отметили некоторые жители, недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.Журналисты издания побывали на месте "происшествия" и убедились, что асфальта на улице действительно нет. Они связались с Габриэлюсом Грубинскасом, представителем городского самоуправления, который заявил, что работы не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор.Саммит НАТО в литовской столице прошел 11-12 июля.
https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html
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в мире, вильнюс, нато, литва
В мире, Вильнюс, НАТО, Литва
В Вильнюсе после саммита НАТО заметили необычную пропажу

LRT: в Вильнюсе после саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне

© AP Photo / Yves HermanСотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Сотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Сотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жители Вильнюса пришли в недоумение из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT.
"Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез", — говорится в материале.
Подчеркивается, что перед встречей альянса на оживленной улице Лепкальне шли активные дорожные работы и к моменту проведения саммита коммунальщики уложили новый асфальт. Однако, отметили некоторые жители, недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.
Журналисты издания побывали на месте "происшествия" и убедились, что асфальта на улице действительно нет. Они связались с Габриэлюсом Грубинскасом, представителем городского самоуправления, который заявил, что работы не удалось закончить до саммита, поэтому они продолжаются до сих пор.
Саммит НАТО в литовской столице прошел 11-12 июля.
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