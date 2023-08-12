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На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:58 12.08.2023 (обновлено: 05:26 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/poteri-1889657785.html
На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных
На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных - РИА Новости, 12.08.2023
На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных
Западные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных, пишет New York Times. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T02:58
2023-08-12T05:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
в мире
нато
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Западные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных, пишет New York Times.&quot;По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены&quot;, — говорится в сообщении издания.При этом, как отмечает газета, количество украинцев, которые пытаются избежать военной службы, растет.Четвертого июня ВСУ начали наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились: их остановили и отбросили на исходные позиции.Минобороны России 4 августа сообщило, что Украина только с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО
На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных

NYT: ВСУ с начала конфликта потеряли не менее 150 тыс. человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Западные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных, пишет New York Times.
«

"По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены", — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечает газета, количество украинцев, которые пытаются избежать военной службы, растет.
Четвертого июня ВСУ начали наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились: их остановили и отбросили на исходные позиции.
Минобороны России 4 августа сообщило, что Украина только с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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