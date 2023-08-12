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Посол России в Молдавии прокомментировал сокращение персонала дипмиссии - РИА Новости, 12.08.2023
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16:06 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/posol-1889715010.html
Посол России в Молдавии прокомментировал сокращение персонала дипмиссии
Посол России в Молдавии прокомментировал сокращение персонала дипмиссии - РИА Новости, 12.08.2023
Посол России в Молдавии прокомментировал сокращение персонала дипмиссии
Сокращение количества сотрудников посольства России в Молдавии является недружественным шагом со стороны молдавских властей, заявил российский посол Олег... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:06
2023-08-12T16:06
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молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Сокращение количества сотрудников посольства России в Молдавии является недружественным шагом со стороны молдавских властей, заявил российский посол Олег Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova. МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. "Значительное сокращение персонала диппредставительств Российской Федерации расцениваем как беспрецедентно недружественный шаг молдавских властей. Тем не менее, мы адаптируемся к новым условиям, сохранив функциональное ядро, для того чтобы продолжить начатые в предшествующие годы проекты – культурно-образовательные, спортивные, военно-мемориальные, а также работу с соотечественниками", - заявил Васнецов. По его словам, сокращение числа дипломатов и административно-технических сотрудников создаст значительные трудности в работе посольства, Российского центра науки и культуры, торгового представительства. Но в посольстве намерены в полном объеме сохранить предоставление консульских услуг. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.
https://ria.ru/20230803/gostinitsa-1888039558.html
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в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
Посол России в Молдавии прокомментировал сокращение персонала дипмиссии

Васнецов назвал сокращение дипмиссии России в Молдавии недружественным шагом

© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Сокращение количества сотрудников посольства России в Молдавии является недружественным шагом со стороны молдавских властей, заявил российский посол Олег Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova.
МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
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"Значительное сокращение персонала диппредставительств Российской Федерации расцениваем как беспрецедентно недружественный шаг молдавских властей. Тем не менее, мы адаптируемся к новым условиям, сохранив функциональное ядро, для того чтобы продолжить начатые в предшествующие годы проекты – культурно-образовательные, спортивные, военно-мемориальные, а также работу с соотечественниками", - заявил Васнецов.
По его словам, сокращение числа дипломатов и административно-технических сотрудников создаст значительные трудности в работе посольства, Российского центра науки и культуры, торгового представительства. Но в посольстве намерены в полном объеме сохранить предоставление консульских услуг.
Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.
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