Посол России в Молдавии прокомментировал сокращение персонала дипмиссии
Васнецов назвал сокращение дипмиссии России в Молдавии недружественным шагом
© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Сокращение количества сотрудников посольства России в Молдавии является недружественным шагом со стороны молдавских властей, заявил российский посол Олег Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova.
МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
"Значительное сокращение персонала диппредставительств Российской Федерации расцениваем как беспрецедентно недружественный шаг молдавских властей. Тем не менее, мы адаптируемся к новым условиям, сохранив функциональное ядро, для того чтобы продолжить начатые в предшествующие годы проекты – культурно-образовательные, спортивные, военно-мемориальные, а также работу с соотечественниками", - заявил Васнецов.
По его словам, сокращение числа дипломатов и административно-технических сотрудников создаст значительные трудности в работе посольства, Российского центра науки и культуры, торгового представительства. Но в посольстве намерены в полном объеме сохранить предоставление консульских услуг.
Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.