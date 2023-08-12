https://ria.ru/20230812/polsha-1889694460.html

Польские пограничники применили водометы против мигрантов на границе

Польские пограничники применили водометы против мигрантов на границе - РИА Новости, 12.08.2023

Польские пограничники применили водометы против мигрантов на границе

Пограничники Польши применили водометы против мигрантов, пытавшихся пересечь польско-белорусскую границу, сообщила Погранстража на сайте. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:14

2023-08-12T13:14

2023-08-12T13:14

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польша

белоруссия

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ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Пограничники Польши применили водометы против мигрантов, пытавшихся пересечь польско-белорусскую границу, сообщила Погранстража на сайте. "11 августа в Польшу пытались нелегально проникнуть 106 человек, в частности, граждане Конго, Эритреи. На территории отделение пограничной стражи в Дубиче-Церкевне большая группа из 40 человек, группа агрессивных иностранцев форсировала границу. У одного из них был нож. Бросали камни. На место была направлена машина Tajfun с водометами. Пересечение границы было предотвращено", - сообщила Погранстража республики. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20230803/migranty-1888022238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, евросоюз