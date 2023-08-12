Польские пограничники применили водометы против мигрантов на границе
Погранстража Польши применила водометы против мигрантов на границе с Белоруссией
© AP Photo / BelTA / Leonid ShcheglovПограничники и сотрудники польской полиции на польско-белорусской границе
© AP Photo / BelTA / Leonid Shcheglov
Пограничники и сотрудники польской полиции на польско-белорусской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 авг – РИА Новости. Пограничники Польши применили водометы против мигрантов, пытавшихся пересечь польско-белорусскую границу, сообщила Погранстража на сайте.
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"11 августа в Польшу пытались нелегально проникнуть 106 человек, в частности, граждане Конго, Эритреи. На территории отделение пограничной стражи в Дубиче-Церкевне большая группа из 40 человек, группа агрессивных иностранцев форсировала границу. У одного из них был нож. Бросали камни. На место была направлена машина Tajfun с водометами. Пересечение границы было предотвращено", - сообщила Погранстража республики.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".