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Украинский пленный рассказал о повальном пьянстве в рядах ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/plennyy-1889689602.html
Украинский пленный рассказал о повальном пьянстве в рядах ВСУ
Украинский пленный рассказал о повальном пьянстве в рядах ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023
Украинский пленный рассказал о повальном пьянстве в рядах ВСУ
Российские военные, отражая атаку украинских сил в районе Старомайорска (ДНР), вшестером обратили в бегство отряд из 30 украинских военных и нескольких из них... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T12:39
2023-08-12T12:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Российские военные, отражая атаку украинских сил в районе Старомайорска (ДНР), вшестером обратили в бегство отряд из 30 украинских военных и нескольких из них взяли в плен, рассказал РИА Новости украинский пленный Сергей Щербина. По его словам, у украинских военных низкий боевой дух и повальное пьянство. Сам Щербина, уроженец города Александрия Кировоградской области, 1984 года рождения, попал под мобилизацию случайно. "С работы выпивший шел. Остановила полиция. Подошли работники военкомата, сразу же забрали", - вспоминает он. Срочную службу Щербина проходил еще в 2003 году, служил гранатометчиком в Крыму. Поэтому в армию его взяли помощником гранатометчика. По его свидетельству, украинские военные пьют много, в том числе от страха. Не отказывал себе в этом и сам Щербина. По его свидетельству, украинские солдаты участвовать в боях не хотят, по крайней мере те, кого мобилизовали насильно, а таких большинство. "Мобилизированные не хотят. Это не добровольно. Это насильно. "Застегнутых" таких добровольцев я не видел лично", - говорит Щербина. Несмотря на слабую подготовку и низкий боевой дух, подразделение Щербины бросили в самую горячую точку - район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР. "Заняли окопы - (российский) начал танк стрелять. Я испугался, лег в окопе. Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали", - рассказал Щербина. В плену его поразило хорошее отношение российских солдат: "Я не думал, что так к нам будут в плену относиться хорошо. Как нам показывали, как нам рассказывали - что лучше не сдаваться в плен". По его словам, российские военные - "люди хорошие". "Они последним делились. Последней едой со мной делились", - так он объяснил хорошее отношение к себе российских солдат. "А нам рассказывали совсем другое. Мы такие же самые. Даже думаем одинаково. Зачем воевать? Мы все - русские, белорусские, украинцы - как так произошло, что мы воюем?" - сокрушается пленный. Щербина заметил также, что у российских солдат больше мотивации участвовать в боевых действиях. Больше всего Щербина переживает, что не может лично поздравить с днем рождения своего сына Дениса, которому 6 августа исполнилось 13 лет. Пользуясь случаем, он обратился к нему через корреспондента РИА Новости. Сергей не смог сдержать слез.
https://ria.ru/20230809/plennyy-1889004182.html
https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html
https://ria.ru/20230812/plennyy-1889658806.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Украинский пленный рассказал о повальном пьянстве в рядах ВСУ

Украинский пленный заявил, что шестеро россиян обратили в бегство 30 военных ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Российские военные, отражая атаку украинских сил в районе Старомайорска (ДНР), вшестером обратили в бегство отряд из 30 украинских военных и нескольких из них взяли в плен, рассказал РИА Новости украинский пленный Сергей Щербина.
По его словам, у украинских военных низкий боевой дух и повальное пьянство.
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Сам Щербина, уроженец города Александрия Кировоградской области, 1984 года рождения, попал под мобилизацию случайно. "С работы выпивший шел. Остановила полиция. Подошли работники военкомата, сразу же забрали", - вспоминает он.
Срочную службу Щербина проходил еще в 2003 году, служил гранатометчиком в Крыму. Поэтому в армию его взяли помощником гранатометчика.
По его свидетельству, украинские военные пьют много, в том числе от страха. Не отказывал себе в этом и сам Щербина. По его свидетельству, украинские солдаты участвовать в боях не хотят, по крайней мере те, кого мобилизовали насильно, а таких большинство. "Мобилизированные не хотят. Это не добровольно. Это насильно. "Застегнутых" таких добровольцев я не видел лично", - говорит Щербина.
Несмотря на слабую подготовку и низкий боевой дух, подразделение Щербины бросили в самую горячую точку - район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР. "Заняли окопы - (российский) начал танк стрелять. Я испугался, лег в окопе. Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали", - рассказал Щербина.
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"Все провалилось": украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ
8 августа, 03:20
В плену его поразило хорошее отношение российских солдат: "Я не думал, что так к нам будут в плену относиться хорошо. Как нам показывали, как нам рассказывали - что лучше не сдаваться в плен". По его словам, российские военные - "люди хорошие".
"Они последним делились. Последней едой со мной делились", - так он объяснил хорошее отношение к себе российских солдат. "А нам рассказывали совсем другое. Мы такие же самые. Даже думаем одинаково. Зачем воевать? Мы все - русские, белорусские, украинцы - как так произошло, что мы воюем?" - сокрушается пленный.
Щербина заметил также, что у российских солдат больше мотивации участвовать в боевых действиях.
Больше всего Щербина переживает, что не может лично поздравить с днем рождения своего сына Дениса, которому 6 августа исполнилось 13 лет. Пользуясь случаем, он обратился к нему через корреспондента РИА Новости. Сергей не смог сдержать слез.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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