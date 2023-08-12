https://ria.ru/20230812/plennyy-1889658806.html

ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным

ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным - РИА Новости, 12.08.2023

ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным

ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве, об этом... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T03:35

2023-08-12T03:35

2023-08-12T08:28

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

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служба безопасности украины

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в мире

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 авг — РИА Новости. ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве, об этом РИА Новости рассказал сам участник этих событий Владимир Реул.По словам собеседника агентства, в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани. Из-за халатного отношения офицеров Реула забыли на территории, подконтрольной России, где он поселился, спрятав оружие и не выдавая свою принадлежность к ВСУ.Через полгода на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы как агента на российской территории."Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки СБУшник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины", — рассказал Реул.Далее, по его словам, Бабак дал задание собрать развединформацию о деятельности российской армии в Каховском районе. Передача добытых сведений проходила по двум каналам: основной — мессенджер WhatsApp и запасной — карточная онлайн-игра "Дурак". После выполнения заданий Бабак предложил эвакуировать Реула на подконтрольную Киеву территорию."Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной "Галичина". Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России)", — заключил бывший украинский морпех.Он посетовал, что по сути его обманули "как пушечное мясо".

https://ria.ru/20230811/plennyy-1889433326.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев, в мире, украина