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ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 12.08.2023 (обновлено: 08:28 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/plennyy-1889658806.html
ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным
ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным
ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве, об этом... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T03:35
2023-08-12T08:28
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
киев
в мире
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 авг — РИА Новости. ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве, об этом РИА Новости рассказал сам участник этих событий Владимир Реул.По словам собеседника агентства, в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани. Из-за халатного отношения офицеров Реула забыли на территории, подконтрольной России, где он поселился, спрятав оружие и не выдавая свою принадлежность к ВСУ.Через полгода на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы как агента на российской территории."Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки СБУшник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины", — рассказал Реул.Далее, по его словам, Бабак дал задание собрать развединформацию о деятельности российской армии в Каховском районе. Передача добытых сведений проходила по двум каналам: основной — мессенджер WhatsApp и запасной — карточная онлайн-игра "Дурак". После выполнения заданий Бабак предложил эвакуировать Реула на подконтрольную Киеву территорию."Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной "Галичина". Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России)", — заключил бывший украинский морпех.Он посетовал, что по сути его обманули "как пушечное мясо".
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Киев, В мире, Украина
ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным

Морпех ВСУ рассказал о предательстве спецслужбами Украины

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 авг — РИА Новости. ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве, об этом РИА Новости рассказал сам участник этих событий Владимир Реул.
По словам собеседника агентства, в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани. Из-за халатного отношения офицеров Реула забыли на территории, подконтрольной России, где он поселился, спрятав оружие и не выдавая свою принадлежность к ВСУ.
Через полгода на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы как агента на российской территории.
"Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки СБУшник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины", — рассказал Реул.
Далее, по его словам, Бабак дал задание собрать развединформацию о деятельности российской армии в Каховском районе. Передача добытых сведений проходила по двум каналам: основной — мессенджер WhatsApp и запасной — карточная онлайн-игра "Дурак".
После выполнения заданий Бабак предложил эвакуировать Реула на подконтрольную Киеву территорию.
"Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной "Галичина". Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России)", — заключил бывший украинский морпех.
Он посетовал, что по сути его обманули "как пушечное мясо".
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