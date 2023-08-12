https://ria.ru/20230812/plennyy-1889658806.html
ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным
ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным
ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве, об этом... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T03:35
2023-08-12T03:35
2023-08-12T08:28
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 авг — РИА Новости. ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве, об этом РИА Новости рассказал сам участник этих событий Владимир Реул.По словам собеседника агентства, в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани. Из-за халатного отношения офицеров Реула забыли на территории, подконтрольной России, где он поселился, спрятав оружие и не выдавая свою принадлежность к ВСУ.Через полгода на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы как агента на российской территории."Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки СБУшник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины", — рассказал Реул.Далее, по его словам, Бабак дал задание собрать развединформацию о деятельности российской армии в Каховском районе. Передача добытых сведений проходила по двум каналам: основной — мессенджер WhatsApp и запасной — карточная онлайн-игра "Дурак". После выполнения заданий Бабак предложил эвакуировать Реула на подконтрольную Киеву территорию."Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной "Галичина". Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России)", — заключил бывший украинский морпех.Он посетовал, что по сути его обманули "как пушечное мясо".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Киев, В мире, Украина
ВСУ бросили своего морпеха, а СБУ сдали его российским военным
Морпех ВСУ рассказал о предательстве спецслужбами Украины
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 авг — РИА Новости. ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве, об этом РИА Новости рассказал сам участник этих событий Владимир Реул.
По словам собеседника агентства, в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани. Из-за халатного отношения офицеров Реула забыли на территории, подконтрольной России, где он поселился, спрятав оружие и не выдавая свою принадлежность к ВСУ
.
Через полгода на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы как агента на российской территории.
"Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки СБУшник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины", — рассказал Реул.
Далее, по его словам, Бабак дал задание собрать развединформацию о деятельности российской армии в Каховском районе. Передача добытых сведений проходила по двум каналам: основной — мессенджер WhatsApp и запасной — карточная онлайн-игра "Дурак".
После выполнения заданий Бабак предложил эвакуировать Реула на подконтрольную Киеву
территорию.
"Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины
. Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной "Галичина". Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России)", — заключил бывший украинский морпех.
Он посетовал, что по сути его обманули "как пушечное мясо".
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