Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева
Шмыгаль: мирный план Киева обсудили на встрече с послами 58 стран
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом "формулы мира", в частности, внимание уделили вопросу защиты и восстановления энергосистемы Украины.
Встреча с послами проходила в клубе кабмина Украины и касалась пунктов формулы - "энергетическая безопасность" и "недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Как передает сайт офиса Владимира Зеленского, в общей сложности во встрече приняли участие представители 58 стран.
"Формула мира" Зеленского. Работаем над ее имплементацией. Вместе с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, главой ОПУ (офиса Зеленского - ред.) Андреем Ермаком и коллегами из правительства встретились с послами иностранных стран, работающих на Украине. Сегодня говорили в частности о третьем пункте формулы, касающемся энергетической безопасности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, власти работают над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования, чтобы к декабрю добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности.
В свою очередь, министр энергетики страны Герман Галущенко отметил, что украинская и европейская энергетические системы синхронизированы и "наращивание пропускных способностей" сыграет важную роль в балансировке украинской энергосистемы следующей зимой.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.