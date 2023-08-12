https://ria.ru/20230812/plan-1889687799.html

Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева

Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева - РИА Новости, 12.08.2023

Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T12:22

2023-08-12T12:22

2023-08-12T12:23

в мире

украина

киев

владимир зеленский

денис шмыгаль

руслан стефанчук

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом "формулы мира", в частности, внимание уделили вопросу защиты и восстановления энергосистемы Украины. Встреча с послами проходила в клубе кабмина Украины и касалась пунктов формулы - "энергетическая безопасность" и "недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Как передает сайт офиса Владимира Зеленского, в общей сложности во встрече приняли участие представители 58 стран. "Формула мира" Зеленского. Работаем над ее имплементацией. Вместе с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, главой ОПУ (офиса Зеленского - ред.) Андреем Ермаком и коллегами из правительства встретились с послами иностранных стран, работающих на Украине. Сегодня говорили в частности о третьем пункте формулы, касающемся энергетической безопасности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, власти работают над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования, чтобы к декабрю добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности. В свою очередь, министр энергетики страны Герман Галущенко отметил, что украинская и европейская энергетические системы синхронизированы и "наращивание пропускных способностей" сыграет важную роль в балансировке украинской энергосистемы следующей зимой. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230808/plan-1888906624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, руслан стефанчук, верховная рада украины