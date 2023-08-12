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Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева - РИА Новости, 12.08.2023
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12:22 12.08.2023 (обновлено: 12:23 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/plan-1889687799.html
Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева
Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева - РИА Новости, 12.08.2023
Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T12:22
2023-08-12T12:23
в мире
украина
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом "формулы мира", в частности, внимание уделили вопросу защиты и восстановления энергосистемы Украины. Встреча с послами проходила в клубе кабмина Украины и касалась пунктов формулы - "энергетическая безопасность" и "недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Как передает сайт офиса Владимира Зеленского, в общей сложности во встрече приняли участие представители 58 стран. "Формула мира" Зеленского. Работаем над ее имплементацией. Вместе с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, главой ОПУ (офиса Зеленского - ред.) Андреем Ермаком и коллегами из правительства встретились с послами иностранных стран, работающих на Украине. Сегодня говорили в частности о третьем пункте формулы, касающемся энергетической безопасности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, власти работают над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования, чтобы к декабрю добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности. В свою очередь, министр энергетики страны Герман Галущенко отметил, что украинская и европейская энергетические системы синхронизированы и "наращивание пропускных способностей" сыграет важную роль в балансировке украинской энергосистемы следующей зимой. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230808/plan-1888906624.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Шмыгаль заявил о консультации с иностранными послами по мирному плану Киева

Шмыгаль: мирный план Киева обсудили на встрече с послами 58 стран

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что представители украинской власти провели встречу с послами 58 стран по реализации предложенной Киевом "формулы мира", в частности, внимание уделили вопросу защиты и восстановления энергосистемы Украины.
Встреча с послами проходила в клубе кабмина Украины и касалась пунктов формулы - "энергетическая безопасность" и "недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Как передает сайт офиса Владимира Зеленского, в общей сложности во встрече приняли участие представители 58 стран.
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"Формула мира" Зеленского. Работаем над ее имплементацией. Вместе с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, главой ОПУ (офиса Зеленского - ред.) Андреем Ермаком и коллегами из правительства встретились с послами иностранных стран, работающих на Украине. Сегодня говорили в частности о третьем пункте формулы, касающемся энергетической безопасности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, власти работают над увеличением поставок систем ПВО и энергооборудования, чтобы к декабрю добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности.
В свою очередь, министр энергетики страны Герман Галущенко отметил, что украинская и европейская энергетические системы синхронизированы и "наращивание пропускных способностей" сыграет важную роль в балансировке украинской энергосистемы следующей зимой.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальРуслан СтефанчукВерховная Рада Украины
 
 
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