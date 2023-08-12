Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов
Из-за ливней и паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов
Наводнение в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Более 60 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка, сообщает в своём телеграм-канале правительство региона.
"Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных, 1983 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется "тяжелая обстановка", информируют власти.
"В Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне "Семь ветров" подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Спасске-Дальнем подтоплены 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме, эвакуированы 304 человека.
Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезаны 32 населенных пункта, подтоплены 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Утром в субботу в Уссурийске прорвало дамбу, как рассказали РИА Новости в местной ЕДДС. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.