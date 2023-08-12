https://ria.ru/20230812/pavodki-1889708897.html

Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов

Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов - РИА Новости, 12.08.2023

Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов

Более 60 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка, сообщает в своём телеграм-канале правительство региона. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:21

2023-08-12T15:21

2023-08-12T15:21

происшествия

жилье

уссурийск

спасск-дальний

примгидромет

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Более 60 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка, сообщает в своём телеграм-канале правительство региона. "Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных, 1983 приусадебных участка", - говорится в сообщении. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется "тяжелая обстановка", информируют власти. "В Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне "Семь ветров" подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Спасске-Дальнем подтоплены 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме, эвакуированы 304 человека. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезаны 32 населенных пункта, подтоплены 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Утром в субботу в Уссурийске прорвало дамбу, как рассказали РИА Новости в местной ЕДДС. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.

https://radiosputnik.ria.ru/20230811/pogoda-1889439349.html

https://realty.ria.ru/20230331/moskva-1861846380.html

уссурийск

спасск-дальний

приморский край

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происшествия, жилье, уссурийск, спасск-дальний, примгидромет, приморский край