Рейтинг@Mail.ru
Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/pavodki-1889708897.html
Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов
Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов - РИА Новости, 12.08.2023
Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов
Более 60 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка, сообщает в своём телеграм-канале правительство региона. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:21
2023-08-12T15:21
происшествия
жилье
уссурийск
спасск-дальний
примгидромет
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Более 60 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка, сообщает в своём телеграм-канале правительство региона. "Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных, 1983 приусадебных участка", - говорится в сообщении. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется "тяжелая обстановка", информируют власти. "В Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне "Семь ветров" подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Спасске-Дальнем подтоплены 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме, эвакуированы 304 человека. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезаны 32 населенных пункта, подтоплены 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Утром в субботу в Уссурийске прорвало дамбу, как рассказали РИА Новости в местной ЕДДС. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
https://radiosputnik.ria.ru/20230811/pogoda-1889439349.html
https://realty.ria.ru/20230331/moskva-1861846380.html
уссурийск
спасск-дальний
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_f9711f7e9f052489242f5a92cc998641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, уссурийск, спасск-дальний, примгидромет, приморский край
Происшествия, Жилье, Уссурийск, Спасск-Дальний, Примгидромет, Приморский край
Из-за паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов

Из-за ливней и паводка в Приморье пострадали более 60 населенных пунктов

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Более 60 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка, сообщает в своём телеграм-канале правительство региона.
"Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных, 1983 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Жителей столицы предупредили о ливнях и грозах
Вчера, 10:16
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется "тяжелая обстановка", информируют власти.
"В Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне "Семь ветров" подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Спасске-Дальнем подтоплены 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме, эвакуированы 304 человека.
Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезаны 32 населенных пункта, подтоплены 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Утром в субботу в Уссурийске прорвало дамбу, как рассказали РИА Новости в местной ЕДДС. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
Демонстрация готовности московских энергетиков к периоду паводков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Невидимые линии, или Почему московским энергетикам не страшен паводок
31 марта, 10:00
 
ПроисшествияЖильеУссурийскСпасск-ДальнийПримгидрометПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала