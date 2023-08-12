https://ria.ru/20230812/park-1889505827.html

Парк культуры и отдыха имени М. Горького

Парк культуры и отдыха имени М. Горького - РИА Новости, 12.08.2023

Парк культуры и отдыха имени М. Горького

Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ЦПКиО им. М. Горького) – центральный парк города Москвы. Он расположен на Крымском Валу на территории в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T02:32

2023-08-12T02:32

2023-08-12T02:32

справки

москва

парк имени горького

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Центральный Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ЦПКиО им. М. Горького) – центральный парк города Москвы. Он расположен на Крымском Валу на территории в 250 гектаров.История Парка культуры и отдыха началась в 1923 году с открытием первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки (ВСХВ).Местом ее проведения стала территория современной партерной части Парка Горького и Нескучного сада на площади около 100 гектаров. Реализация проекта ВСХВ была поручена ведущим архитекторам и художникам того времени. Под их руководством на расчищенной территории с марта по август 1923 года было возведено более 250 тематических павильонов, посвященных той или иной области промышленности и сельского хозяйства. В марте 1928 года было принято постановление президиума Моссовета № 25 "О создании парка культуры и отдыха на месте бывшей сельскохозяйственной выставки". Главным архитектором будущего парка стал московский конструктивист Константин Мельников. Он создал планировку партера, в целом сохранившуюся до наших дней. Она заменила собой прежнюю, спроектированную в ходе подготовки ВСХВ архитектором Иваном Жолтовским.В парке появились Ленинская площадь, ясли, аттракцион "Спиральный спуск", Детский городок, малый и большой театры, Военный городок, Симфоническая эстрада, "Уголок тишины" с аллеей гамаков, чайные-закусочные "Поплавок" и "Самоварник". Городок однодневного отдыха включал парк с системой дорожек, газонов и клумб, физкультурные и танцплощадки, кино-музыкальную эстраду, читальню и аттракционы.12 августа 1928 года парк был открыт. В тот день его бесплатно посетили более 100 тысяч москвичей. Затем была установлена плата в 10 копеек.В 1929 году директором парка стала Бетти Глан (1929-1937). Под ее руководством он получил мировую известность, превратившись в один из символов социалистического государства. Это время считается его золотым веком. Парк называли "фабрикой переделки сознания", "фабрикой счастья", "пропагандистом нового быта". Именно при Бетти Глан здесь провели первый массовый карнавал, открыли каток площадью 125 тысяч квадратных метров, построили первую в мире 35-метровую парашютную вышку. В 1932 году, к 40-летию общественной и литературной деятельности Максима Горького (1868-1936), парку было присвоено имя знаменитого советского писателя.В 1932 году к разработке нового генерального проекта парка подключился архитектор Александр Власов. В 1937 году на международной выставке в Париже (Франция) его план по проектированию парка был удостоен Гран-при. Власов работал над проектом до 1941 года, сделав главный акцент на создании Пушкинской набережной.На территории парка одновременно работали несколько театров и кинотеатров. Главной киноплощадкой ЦПКиО был кинотеатр "Великан", созданный в 1931 году бразильским архитектором Родриго Дакоста. Это был первый звуковой кинотеатр Москвы, который вмещал 1200 зрителей. В 1936 году был открыт Зеленый театр, который вмещал 20 тысяч зрителей, причем более половины мест в нем были стоячими. Заказанный в Европе самый большой в СССР киноэкран (15х18 метров) позволял проводить самые массовые кинопоказы в мире. Примечательна история главного довоенного символа парка – скульптуры "Девушки с веслом" в правой руке, украшавшей центральный фонтан. Первый ее вариант, установленный в 1935 году, был 12-метровым. Скульптура создавалась как олицетворение новой России. В качестве модели скульптор Иван Шадр выбрал спортсменку Веру Волошину. Однако скульптуру раскритиковали за чрезмерную высоту и соблазнительные пропорции фигуры девушки. Статуя была отослана в парк Ворошиловграда (ныне Луганск), а для столичного парка скульптор создал еще одну, с некоторыми изменениями. Фигура девушки стала более вытянутой и тонкой, а высота статуи – меньше на четыре метра. Скульптура стояла в центре фонтана Парка Горького в окружении завесы из струй воды до 1941 года, когда в начале войны она была разрушена при бомбежке.В довоенные годы в Парке Горького также работали дома однодневного отдыха. Это были отдельные здания для взрослых и детей. Путевки часто оплачивались профсоюзами.Специально для детей в парке был обустроен городок пионера и школьника с аттракционами, спортивными площадками и "Залом для интересных занятий", в котором дети лепили, рисовали и выжигали по дереву. На специальном поле они устраивали эстафеты и соревнования на ходулях. Школьники занимались в клубах по интересам.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) парк продолжал работать. Здесь проходили соревнования по метанию гранат, первенство Москвы по штыковому бою.В 1943-1948 годах на территории парка расположилась выставка трофейного вооружения, где были представлены самолеты, танки и минометы, захваченные Красной Армией в боях против Германии и Японии. В 1955 году входная группа парка превратилась в монументальную арку высотой 29 метров с 24 колоннами и полукруглыми циркумференциями работы архитекторов Георгия Щуко и Ассена Спасова (в 1929 году вход в парк был выполнен из дерева).В середине 1950-х годов парк также получил монументальную чугунную ограду на мощном гранитном цоколе. В 1957 году построили здание Обсерватории, а в 1958 году – знаменитое колесо обозрения высотой 52 метра. В 2008 году его демонтировали из-за выработки ресурса эксплуатации.В 1979 году в парке установили светомузыкальный фонтан.В 1990 году большую часть парка отдали под развлекательный комплекс "Чудо-града". В этот период архитектурное и скульптурное наследие парка пришло в упадок.В 1990-е годы в ЦПКиО им. М. Горького появились аттракционы, рекламные конструкции. Вход в парк стал платным.С 2011 года парк стал задавать новые стандарты, став первым в стране парком мирового уровня, пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем воздухе.Старые аттракционы и киоски заменили арт-инсталляциями в духе современного искусства. Голицынский и Пионерский пруды очистили, запустили в них рыбу и поселили лебедей. По фотографиям и чертежам были восстановлены статуи и вазоны советского времени. Архитекторы отреставрировали здания Народной обсерватории и шахматного клуба "Белая ладья", воссоздали знаменитые ландшафтные композиции.Плату за вход отменили. Появилось бесплатное Wi-Fi-покрытие, лежаки, новые точки питания. Старые традиции уличной гимнастики были преобразованы в занятия по аэробике, йоге и латиноамериканским танцам. Зимой 2011 года в парке открылся самый большой в Европе каток с охлаждаемым льдом – 18 тысяч квадратных метров. Он может работать с середины октября до середины марта.В 2015 году в отреставрированных пилонах арки главного входа открылся Музей Парка Горького. После реконструкции открылся павильон "Времена года", перестроенный для Музея современного искусства "Гараж". Парк искусств "Музеон" стал частью Парка Горького.В 2018 году открылась игровая площадка "Салют" – одна из лучших детских площадок Москвы и России.Она состоит из девяти пространств для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной, разными фактурами, формами и размерами.В настоящее время территория парка разделена на четыре части – Партер, Нескучный сад, Воробьевы горы и "Музеон". Каждая из них имеет самостоятельное значение.Партер (так еще называют сам Парк Горького) – часть официальная. Здесь можно увидеть парк с высоты птичьего полета, посетить Обсерваторию, покормить лебедей и уток. Нескучный сад – "средняя" из частей парка, которую обычно называют исторической. Здесь можно погулять по аллеям, где водятся белки. Воробьевы горы – идеальное место для прогулок по лесной зоне, занятий спортом и медитаций. Парк искусств "Музеон"– уникальный музей скульптуры под открытым небом. В коллекции – более тысячи скульптур: памятники советской эпохи и периода соцреализма, работы отечественных авангардистов и современных художников, а также паблик-арт. За последние несколько лет "Музеон"превратился в одну из самых динамично развивающихся культурно-просветительских площадок столицы. Здесь работает Летний кинотеатр, павильон "Школа" и Детский центр. В 2013 году частью парка стала обновленная пешеходная Крымская набережная. В будни парк посещает более 40 тысяч человек, в выходные и праздники – 250 тысяч.Его двери открыты круглосуточно.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

парк имени горького

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, парк имени горького