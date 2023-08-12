https://ria.ru/20230812/odessa-1889735239.html

"Несколько километров". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

"Несколько километров". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 12.08.2023

"Несколько километров". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Украина может потерять Одессу из-за неспособности ВСУ продолжать военные действия в полном объеме, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:42

2023-08-12T18:42

2023-08-12T18:42

специальная военная операция на украине

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одесса

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина может потерять Одессу из-за неспособности ВСУ продолжать военные действия в полном объеме, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works."Я думаю, что с каждым днем шансы на то, что Украина удержит контроль над Одессой, значительно снижаются", — отметил он.Эксперт напомнил, что российские войска уже перешли в наступление на Харьковском направлении. Он добавил, что они продвигаются по несколько километров в день и, по его мнению, могут в скором времени освободить Купянск.Украинцы же несут огромные потери среди личного состава, а их резервы не позволяют подготовить и снарядить новых солдат, резюмировал Джонсон.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html

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в мире, одесса, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато