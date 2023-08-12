https://ria.ru/20230812/odessa-1889735239.html
"Несколько километров". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
"Несколько километров". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 12.08.2023
"Несколько километров". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Украина может потерять Одессу из-за неспособности ВСУ продолжать военные действия в полном объеме, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:42
2023-08-12T18:42
2023-08-12T18:42
специальная военная операция на украине
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одесса
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украина может потерять Одессу из-за неспособности ВСУ продолжать военные действия в полном объеме, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works."Я думаю, что с каждым днем шансы на то, что Украина удержит контроль над Одессой, значительно снижаются", — отметил он.Эксперт напомнил, что российские войска уже перешли в наступление на Харьковском направлении. Он добавил, что они продвигаются по несколько километров в день и, по его мнению, могут в скором времени освободить Купянск.Украинцы же несут огромные потери среди личного состава, а их резервы не позволяют подготовить и снарядить новых солдат, резюмировал Джонсон.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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"Несколько километров". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может потерять Одессу после краха ВСУ