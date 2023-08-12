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При обстреле Донецка кассетными снарядами погиб мирный житель
При обстреле Донецка кассетными снарядами погиб мирный житель - РИА Новости, 12.08.2023
При обстреле Донецка кассетными снарядами погиб мирный житель
В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинских войск кассетными боеприпасами, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:21
2023-08-12T20:21
2023-08-12T22:53
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
петровский район
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинских войск кассетными боеприпасами, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранены шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он.По словам руководителя региона, в субботу Донецкая Народная Республика подверглась интенсивным обстрелам со стороны ВСУ с применением кассетных бомб.На днях Пушилин сообщил, что в последнее время украинские боевики увеличили количество используемых при обстрелах боеприпасов этого типа. Огонь практически постоянно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, под удар попал и тыловой город Шахтерск, уточнил он.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве эти бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230810/boepripasy-1889390705.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, петровский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Петровский район, Безопасность
При обстреле Донецка кассетными снарядами погиб мирный житель
Пушилин: в Донецке мирный житель погиб при обстреле ВСУ кассетными боеприпасами