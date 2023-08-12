https://ria.ru/20230812/obstrely-1889662136.html
Храмы у границы Белгородской области попали под обстрел
Храмы у границы Белгородской области попали под обстрел - РИА Новости, 12.08.2023
Храмы у границы Белгородской области попали под обстрел
В приграничной полосе Белгородской и Старооскольской епархии есть разрушенные и поврежденные украинскими обстрелами храмы, их духовенство распределено по... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:05
2023-08-12T06:05
2023-08-12T07:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
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россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В приграничной полосе Белгородской и Старооскольской епархии есть разрушенные и поврежденные украинскими обстрелами храмы, их духовенство распределено по городским храмам, рассказали РИА Новости в епархии. Храмы, по ее информации, повреждены в Шебекино, в Таволжанке, в селе Муром и Дмитриевке. "Несколько храмов у нас разрушено или повреждено вдоль границы – восстанавливать будем, как только ситуация наладится… В Дмитриевке разрушен и сгорел храм. Остатки храма еще были старинные, деревянные – сгорели полностью. В Таволжанке сильно поврежден храм. Поврежден храм в Шебекино осколками тогда, когда Шебекино "кошмарили". В Муроме в принципе село отселено, там храм старинный, кирпичный, там стены такие, что его разрушить надо постараться – но тоже осколками побиты окна", – рассказали в епархии. Духовенство из этих храмов распределено по городским храмам подальше от границы, добавили в епархии: "служат семьями, мы их перевезли – они у нас обеспечены всем необходимым". "В Белгородской епархии в радиусе двадцати километров находится один монастырь в Шебекинском районе, это Вознесенский женский монастырь в селе Зимовенька. Слава Богу, у нас монастырь наш не обстреливали", - сказали в епархии, отметив, что сестры из монастыря остаются на месте при монастырском хозяйстве. В Белгородской области, пояснили в епархии, помимо Белгородской и Старооскольской епархии, есть еще две: Губкинская и Валуйская. "В Губкинской епархии есть Грайворонский район, тоже там на границе много храмов и есть пострадавшие. В Валуйках центральный храм пострадал еще около полугода назад, когда прилетел в центр снаряд", – сказал собеседник РИА Новости. В Горнальском Николаевском Белогородском монастыре в Курской области 8 августа упал беспилотник, при этом был ранен паломник. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230811/dron-1889579335.html
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белгородская область, курская область, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Происшествия, Россия
Храмы у границы Белгородской области попали под обстрел
Епархия: белгородские храмы у границы обстреляли, клир распределен по городам
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В приграничной полосе Белгородской и Старооскольской епархии есть разрушенные и поврежденные украинскими обстрелами храмы, их духовенство распределено по городским храмам, рассказали РИА Новости в епархии.
Храмы, по ее информации, повреждены в Шебекино, в Таволжанке, в селе Муром и Дмитриевке.
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
"Несколько храмов у нас разрушено или повреждено вдоль границы – восстанавливать будем, как только ситуация наладится… В Дмитриевке разрушен и сгорел храм. Остатки храма еще были старинные, деревянные – сгорели полностью. В Таволжанке сильно поврежден храм. Поврежден храм в Шебекино осколками тогда, когда Шебекино "кошмарили". В Муроме в принципе село отселено, там храм старинный, кирпичный, там стены такие, что его разрушить надо постараться – но тоже осколками побиты окна", – рассказали в епархии.
Духовенство из этих храмов распределено по городским храмам подальше от границы, добавили в епархии: "служат семьями, мы их перевезли – они у нас обеспечены всем необходимым".
«
"В Белгородской епархии в радиусе двадцати километров находится один монастырь в Шебекинском районе, это Вознесенский женский монастырь в селе Зимовенька. Слава Богу, у нас монастырь наш не обстреливали", - сказали в епархии, отметив, что сестры из монастыря остаются на месте при монастырском хозяйстве.
В Белгородской области, пояснили в епархии, помимо Белгородской и Старооскольской епархии, есть еще две: Губкинская и Валуйская.
"В Губкинской епархии есть Грайворонский район, тоже там на границе много храмов и есть пострадавшие. В Валуйках центральный храм пострадал еще около полугода назад, когда прилетел в центр снаряд", – сказал собеседник РИА Новости.
В Горнальском Николаевском Белогородском монастыре в Курской области
8 августа упал беспилотник, при этом был ранен паломник.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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