https://ria.ru/20230812/obstrely-1889662136.html

Храмы у границы Белгородской области попали под обстрел

Храмы у границы Белгородской области попали под обстрел - РИА Новости, 12.08.2023

Храмы у границы Белгородской области попали под обстрел

В приграничной полосе Белгородской и Старооскольской епархии есть разрушенные и поврежденные украинскими обстрелами храмы, их духовенство распределено по... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T06:05

2023-08-12T06:05

2023-08-12T07:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

происшествия

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В приграничной полосе Белгородской и Старооскольской епархии есть разрушенные и поврежденные украинскими обстрелами храмы, их духовенство распределено по городским храмам, рассказали РИА Новости в епархии. Храмы, по ее информации, повреждены в Шебекино, в Таволжанке, в селе Муром и Дмитриевке. "Несколько храмов у нас разрушено или повреждено вдоль границы – восстанавливать будем, как только ситуация наладится… В Дмитриевке разрушен и сгорел храм. Остатки храма еще были старинные, деревянные – сгорели полностью. В Таволжанке сильно поврежден храм. Поврежден храм в Шебекино осколками тогда, когда Шебекино "кошмарили". В Муроме в принципе село отселено, там храм старинный, кирпичный, там стены такие, что его разрушить надо постараться – но тоже осколками побиты окна", – рассказали в епархии. Духовенство из этих храмов распределено по городским храмам подальше от границы, добавили в епархии: "служат семьями, мы их перевезли – они у нас обеспечены всем необходимым". "В Белгородской епархии в радиусе двадцати километров находится один монастырь в Шебекинском районе, это Вознесенский женский монастырь в селе Зимовенька. Слава Богу, у нас монастырь наш не обстреливали", - сказали в епархии, отметив, что сестры из монастыря остаются на месте при монастырском хозяйстве. В Белгородской области, пояснили в епархии, помимо Белгородской и Старооскольской епархии, есть еще две: Губкинская и Валуйская. "В Губкинской епархии есть Грайворонский район, тоже там на границе много храмов и есть пострадавшие. В Валуйках центральный храм пострадал еще около полугода назад, когда прилетел в центр снаряд", – сказал собеседник РИА Новости. В Горнальском Николаевском Белогородском монастыре в Курской области 8 августа упал беспилотник, при этом был ранен паломник. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230811/dron-1889579335.html

https://ria.ru/20230811/obstrel-1889504409.html

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белгородская область, курская область, происшествия, россия