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ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 118 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T00:58
2023-08-12T00:58
2023-08-12T00:58
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 118 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 118 различных боеприпасов. Обстрелы велись из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 50 обстрелов.
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР