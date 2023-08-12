https://ria.ru/20230812/obstrel-1889758641.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 13.08.2023
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-12T23:41
2023-08-12T23:41
2023-08-13T00:01
горловка
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела жилого массива Строитель (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований ранена мирная жительница", - написал мэр в своем телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 22.10 украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
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горловка, в мире
Горловка, В мире, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница ранена из-за обстрела Никитовского района Горловки