https://ria.ru/20230812/obstrel-1889758641.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 13.08.2023

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-12T23:41

2023-08-12T23:41

2023-08-13T00:01

горловка

в мире

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Никитовского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела жилого массива Строитель (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований ранена мирная жительница", - написал мэр в своем телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 22.10 украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

горловка

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горловка, в мире