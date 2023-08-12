https://ria.ru/20230812/obstrel-1889755221.html

ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку

ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023

ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку

Украинские войска за полтора часа выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того жа калибра по Ясиноватскому району, сообщили... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:38

2023-08-12T22:38

2023-08-12T22:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того жа калибра по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 миллиметров; 20:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 21:05 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 21:20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские войска в 21.05 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке в промежуток между 22.10 и 22.20. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато