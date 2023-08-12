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ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:38 12.08.2023 (обновлено: 22:39 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/obstrel-1889755221.html
ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку
ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку
Украинские войска за полтора часа выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того жа калибра по Ясиноватскому району, сообщили... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T22:38
2023-08-12T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того жа калибра по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 миллиметров; 20:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 21:05 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 21:20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские войска в 21.05 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке в промежуток между 22.10 и 22.20. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку

ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Донецку

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов того жа калибра по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 миллиметров; 20:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 21:05 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 21:20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские войска в 21.05 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке, а также семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке в промежуток между 22.10 и 22.20.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККНАТО
 
 
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