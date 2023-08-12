https://ria.ru/20230812/obstrel-1889748455.html

ВСУ за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку

ВСУ за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023

ВСУ за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T20:44

2023-08-12T20:44

2023-08-12T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

сцкк

донецкая народная республика

нато

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.30 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм (кассетный)...19.35 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)...19:40 - населенный пункт Новосёловка Первая - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущен четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 19.40 по Донецку (Петровский и Кировский районы) было выпущено еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, нато