https://ria.ru/20230812/obstrel-1889748455.html
ВСУ за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку
ВСУ за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:44
2023-08-12T20:44
2023-08-12T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
сцкк
донецкая народная республика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.30 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм (кассетный)...19.35 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)...19:40 - населенный пункт Новосёловка Первая - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущен четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 19.40 по Донецку (Петровский и Кировский районы) было выпущено еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4d1ebc82bc20838688ad74075e300f55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов по Донецку
ВСУ за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов калибра 155 мм по Донецку