https://ria.ru/20230812/obstrel-1889745954.html

Мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023

Мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T20:15

2023-08-12T20:15

2023-08-12T23:38

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района по ул. Углегорской возле шахты им. Челюскинцев ранен мужчина 1958 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк