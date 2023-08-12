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Мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023
Мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:15
2023-08-12T20:15
2023-08-12T23:38
в мире
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петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района по ул. Углегорской возле шахты им. Челюскинцев ранен мужчина 1958 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
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В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Кулемзин: мирный житель ранен при обстреле Донецка украинскими войсками