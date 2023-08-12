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ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 12.08.2023 (обновлено: 20:03 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/obstrel-1889744580.html
ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов по Донецку
ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:57
2023-08-12T20:03
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)... 19.30 - населенный пункт Новосёловка Первая - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов по Донецку

ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов калибра 155 мм по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)... 19.30 - населенный пункт Новосёловка Первая - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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