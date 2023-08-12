https://ria.ru/20230812/obstrel-1889744580.html

ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов по Донецку

ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023

ВСУ за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T19:57

2023-08-12T19:57

2023-08-12T20:03

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)... 19.30 - населенный пункт Новосёловка Первая - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато, сцкк