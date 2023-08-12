https://ria.ru/20230812/obstrel-1889743363.html

ВСУ за десять минут выпустили 15 мин по Горловке

ВСУ за десять минут выпустили 15 мин по Горловке - РИА Новости, 12.08.2023

ВСУ за десять минут выпустили 15 мин по Горловке

Украинские войска за 10 минут выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T19:46

2023-08-12T19:46

2023-08-12T23:46

в мире

горловка

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 мин калибром 120 миллиметров... 19.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 17.35 по 18.50 украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Светлодарску и населенному пункту Луганское. По сообщению министерства угля и энергетики ДНР, в результате обстрела Луганского обесточены 12 трансформаторных подстанций и 425 бытовых абонентов. Аварийно-восстановительные работы будут завершены как только позволит обстановка, добавили в министерстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

горловка

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, горловка, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато