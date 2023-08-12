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ВСУ выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:30
2023-08-12T19:30
2023-08-12T20:03
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.05 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный) ...- говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
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ВСУ выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку