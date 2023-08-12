https://ria.ru/20230812/obstrel-1889741218.html

ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку

ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023

ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска с 19.13 по 19.16 выпустили 6 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T19:27

2023-08-12T19:27

2023-08-12T20:02

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донецкая народная республика

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска с 19.13 по 19.16 выпустили 6 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.16 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.Ранее в субботу вечером представительство сообщило о 7 кассетных боеприпасах, выпущенных по Донецку.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк