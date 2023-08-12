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ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 12.08.2023 (обновлено: 20:02 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/obstrel-1889741218.html
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска с 19.13 по 19.16 выпустили 6 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:27
2023-08-12T20:02
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска с 19.13 по 19.16 выпустили 6 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.16 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.Ранее в субботу вечером представительство сообщило о 7 кассетных боеприпасах, выпущенных по Донецку.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку

ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Донецка
Фрагмент снаряда после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда после обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска с 19.13 по 19.16 выпустили 6 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.13 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.16 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу вечером представительство сообщило о 7 кассетных боеприпасах, выпущенных по Донецку.
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