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ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили четыре кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T19:23

2023-08-12T19:23

2023-08-12T20:02

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:10 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк