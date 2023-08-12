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ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 12.08.2023 (обновлено: 20:02 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/obstrel-1889740843.html
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.08.2023
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:23
2023-08-12T20:02
в мире
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:10 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда натовского калибра по Донецку

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:10 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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